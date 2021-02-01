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01.02.2021 - 23:04 | | AA

Almanya'dan Portekiz'e sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği

Almanya, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) yoğun etkilenen Portekiz’e salgınla mücadele kapsamında sağlık personeli ve tıbbi malzeme gönderecek.

Almanya'dan Portekiz'e sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği

 

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Portekiz'e destek verecek. 

Bu bağlamda 26 doktor ve sıhhi personelin yanı sıra 350 yatak, 150 infüzyon pompası ve 50 solunum cihazı gönderilecek. 

Portekiz'e 3 Şubat Çarşamba günü gidecek Alman ordusuna bağlı sağlık personeli, 3 hafta görev yapacak. 

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mevcut durumun herkes için zor olduğunu belirterek, "Alman sağlık sisteminin üzerinde de ciddi baskı var. Yine de bu zamanda dayanışmanın vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kan içinde bulunduAntalya'da il dışında yaşayan ailesinin D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.
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