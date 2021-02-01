Almanya'dan Portekiz'e sağlık personeli ve tıbbi malzeme desteği

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Almanya, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Portekiz'e destek verecek.

Bu bağlamda 26 doktor ve sıhhi personelin yanı sıra 350 yatak, 150 infüzyon pompası ve 50 solunum cihazı gönderilecek.

Portekiz'e 3 Şubat Çarşamba günü gidecek Alman ordusuna bağlı sağlık personeli, 3 hafta görev yapacak.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, mevcut durumun herkes için zor olduğunu belirterek, "Alman sağlık sisteminin üzerinde de ciddi baskı var. Yine de bu zamanda dayanışmanın vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.