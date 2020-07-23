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23.07.2020 - 07:00 | | Ecem Toplar Ankara

Almanya’nın yeni büyükelçisi Ankara’da

Martin Erdman’ın yerine atanan Almanya’nın yeni Büyükelçisi Jürgen Schulz, önceki gün Ankara’ya gelerek büyükelçilik çalışanlarıyla tanıştı.

Almanya’nın yeni büyükelçisi Ankara’da
Ecem Toplar Ankara

Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubunu sunduktan sonra resmen görevine başlayacak. Schulz, 2010-2013 arasında Türkiye, ABD, Kanada, Batı, Güney ve Kuzey Avrupa ülkeleri ile Güvenlik ve Silahsızlanma Politikaları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Schulz, son olarak Almanya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı’ydı. Schulz’un, Türkiye’nin NATO, AB ve güvenlik konusundaki kaygıları başta olmak üzere, koronavirüsün etkilerinin en aza indirilmesi için turizm ve ikili siyasi ilişkilere yönelik önümüzdeki süreçte atacağı adımlar merakla bekleniyor.

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