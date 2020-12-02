Amazon yağmur ormanları tükeniyor!

Inpe, Ağustos 2019’dan Temmuz 2020’ye kadar yağmur ormanlarında toplam 11,088 kilometrekarelik alanın yok edildiğini belirterek bu oranın önceki yıla göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi.

Başkana suçlama

Bilim insanları, yaklaşık 3 milyon bitki ve hayvan türüyle 1 milyon yerli insana ev sahipliği yapan Amazon yağmur ormanlarının Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Ocak 2019’da göreve gelmesinden bu yana hızlı bir şekilde kayıplara uğradığını söyledi. Uzmanlar, yağmur ormanlarında gelişmeyi teşvik eden Bolsonaro’nun çevre yasasını çiğneyen çiftçileri ve ağaç kesenleri cezalandırma yetkisine sahip federal kurumlara sağlanan fonları kesmesinin bölgedeki kayıpları artırdığını belirtti. Brezilya sivil toplum kuruluşu ‘Climate Observatory’ yaptığı açıklamada, “Rakamlar, Brezilya hükümetinin ve teftiş kurumlarının ormanlarımıza bakma ve Amazon’daki suçla mücadele etme kapasitesini ‘ortadan kaldırmaya’ yönelik başarılı girişiminin sonucunu yansıtıyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, küresel ısınmanın hızını yavaşlatan karbon deposu özelliğini taşıyan Amazon yağmur ormanları dünyanın iklim krizi için kilit nokta olduğu biliniyor.