MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Amazon yağmur ormanları tükeniyor!
ABONE OL
02.12.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Amazon yağmur ormanları tükeniyor!

Brezilya’nun ulusal uzay ajansı Inpe, ülkedeki Amazon yağmur ormanlarındaki ormansızlaşmasının 2008’den beri en yüksek seviyeye yükseldiğini açıkladı.

Amazon yağmur ormanları tükeniyor!

Inpe, Ağustos 2019’dan Temmuz 2020’ye kadar yağmur ormanlarında toplam 11,088 kilometrekarelik alanın yok edildiğini belirterek bu oranın önceki yıla göre yüzde 9,5 arttığını bildirdi.

Başkana suçlama

Bilim insanları, yaklaşık 3 milyon bitki ve hayvan türüyle 1 milyon yerli insana ev sahipliği yapan Amazon yağmur ormanlarının Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Ocak 2019’da göreve gelmesinden bu yana hızlı bir şekilde kayıplara uğradığını söyledi. Uzmanlar, yağmur ormanlarında gelişmeyi teşvik eden Bolsonaro’nun çevre yasasını çiğneyen çiftçileri ve ağaç kesenleri cezalandırma yetkisine sahip federal kurumlara sağlanan fonları kesmesinin bölgedeki kayıpları artırdığını belirtti. Brezilya sivil toplum kuruluşu ‘Climate Observatory’ yaptığı açıklamada, “Rakamlar, Brezilya hükümetinin ve teftiş kurumlarının ormanlarımıza bakma ve Amazon’daki suçla mücadele etme kapasitesini ‘ortadan kaldırmaya’ yönelik başarılı girişiminin sonucunu yansıtıyor” ifadesine yer verildi.

Öte yandan, küresel ısınmanın hızını yavaşlatan karbon deposu özelliğini taşıyan Amazon yağmur ormanları dünyanın iklim krizi için kilit nokta olduğu biliniyor.

 

Hem karantinayı hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiKarabük'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ticari taksideyken polis denetimine takıldı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mavi cennette inşaata devam

Mavi cennette inşaata devam

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Marmara fayına ‘Pop Up’ takip

Marmara fayına ‘Pop Up’ takip

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet