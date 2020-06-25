Amca Trump’tan yeğenine dava

ABD Başkanı Donald Trump’ın ağabeyi Fred Trump Jr’ın kızı Mary Trump, “”Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?” adıyla bir kitap yazdı. Donald Trump ve ailesi hakkındaki kitabın yakında yayımlanması bekleniyor. Başkan Trump’ın kardeşi Robert Trump ise yeğeninin yazdığı bu kitabın ailesi hakkında mahrem ve skandal bilgiler içerdiği gerekçesiyle yayımlanmasının engellenmesi için mahkemeye başvurdu.

Anlaşma iddiası

Mahkeme belgelerine göre, Robert Trump’ın avukatları, “1990’lı yılların sonunda Mary Trump’ın ve ailenin diğer fertlerinin, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir uzlaşma anlaşması imzaladıklarını” iddia etti. Belgelerde gizliliğin, uzlaşma anlaşmasının mahiyeti olduğu vurgulandı. Robert Trump, kitabın yayımlanmasının uzlaşma anlaşması kapsamında mümkün olmadığını savunarak, hiçbir zaman buna rıza göstermeyeceğinin altını çizdi. Uzlaşma anlaşmasının, Trump kardeşlerin babası Fred Trump’ın vasiyetiyle ilgili imzalandığı biliniyordu.

‘Kitabı bu ay yayımlıyoruz’

Mary Trump’ın yayınevi Simon&Schuster’in sözcüsü Adam Rothberg: “Mary Trump’ın kitabının basılmasını engellemeye yönelik girişimler başarılı olamayacak. Kitabı bu ay yayımlıyoruz. Mary Trump, dünya çapında önemi olan zorlu kişisel geçmişini yazdı ve biz de onun hikayesini anlatmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz.”

‘Amcasıyla hiç geçinemedi’

“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı?) adlı kitabı yayımlanmadan olay yaratan Mary Trump, Donald Trump’ın ağabeyi Fred Trump Jr’ın kızı. Psikolog olan 55 yaşındaki Mary Trump’ın 20 yıldır Donald Trump ile geçinemediği ve amcasının eski rakibi Hillary Clinton’ın destekçisi bir Demokrat Partili olduğu biliniyor.

‘Gerçekleri gizliyorlar’

Mary Trump’ın avukatı Theodore Boutrous Jr: “Başkan ve kardeşleri kamu için önemli olan konuların yer aldığı bir kitabı durdurmak istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar, çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmesini istemiyorlar. Mahkemelerin bu ‘utanmaz’ girişimlere tolerans göstermeyeceğine inanıyorum.”