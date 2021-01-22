Amerika’da Biden etkisi

Biden, imzaladığı kararnamelerle federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılarken, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonları kesti. Biden, Obama’nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015’te reddettiği ancak Trump’ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.



‘ABD geri döndü’



Biden’ın ayağının tozuyla attığı bu adımlar dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Birçok isim, ABD’nin bu kararlarla uluslararası itibarını geri kazanmaya başladığı görüşünde.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Biden’ın Paris İklim Anlaşması ve DSÖ’ye yeniden katılma kararından memnuniyetini açıkladı. Guterres, iklim krizinin üstesinden gelmek için Biden yönetimi ve diğer liderlerle yakından çalışacağını aktardı. Guterres, Kovid-19 salgınına karşı koordineli mücadele için DSÖ’nün desteklenmesinin de kritik olduğunu vurguladı. DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da, Biden’ın adımlarından memnuniyet duyduğunu açıkladı. Papa Françesko ise dün Biden’ı kutladı ve ABD’nin ‘uzlaşmacı’ kimliğine dönmesi için dua ettiğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise ‘ABD geri döndü’ ifadesini kullandı.



Kovid adımı



Biden’ın, önceliğini Kovid-19 ile mücadeleye vermiş durumda. Nitekim Biden’ın bu konuda 10 kararnameye daha imza atması bekleniyor. ABD Biden döneminde, Kovid-19’la mücadele kararlarını eyaletlere bırakma politikasını terk edip federal çapta bir mücadele planına geçiyor.

ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, düşük ve orta gelirli 92 ülkenin Kovid-19 aşısı için küresel tek umudu olan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programına (COVAX) katılma niyetinde olduklarını belirterek, “Başkan Biden ABD’nin COVAX’a katılma niyetini içeren bir talimat yayımlayacak” dedi.



İlk Trudeau ile görüşecek



ABD Başkanı Joe Biden’ın yemin ederek göreve başlamasının ardından, yeni Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın toplantısı düzenledi. Biden’ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine Psaki, “Biden, ilk yabancı liderle görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü gerçekleştirecek” ifadesini kullandı. ABD’nin dış politikada etkin rol oynayacağını anlatan Psaki, “ABD küresel masaya geri dönüyor” dedi.



Trump’ın bıraktığı mektupta ne yazıyor?



Eski başkan Donald Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden’a bıraktığı mektupta neler yazdığı merak konusu. Biden, mektubun özel olduğunu ve bu nedenle içeriğini açıklamayacağını belirtti. ABD’de eski başkanın yeni başkana mektup yazması ve bunu Oval Ofis masasına bırakması bir gelenek. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, mektubun uzun, kibar ve düşünceli olduğunu belirtiyor. Birçok geleneği göz ardı eden Trump’ın bu geleneği sürdürmesi ise, Barack Obama’nın kendisine bıraktığı mektupta gizli. Trump’ın, başkanlığı kazandığı dönemde, Obama tarafından kendisine bırakılan mektuptan çok etkilendiği ifade ediliyor.Eski başkan Donald Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden’a bıraktığı mektupta neler yazdığı merak konusu. Biden, mektubun özel olduğunu ve bu nedenle içeriğini açıklamayacağını belirtti. ABD’de eski başkanın yeni başkana mektup yazması ve bunu Oval Ofis masasına bırakması bir gelenek. Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, mektubun uzun, kibar ve düşünceli olduğunu belirtiyor. Birçok geleneği göz ardı eden Trump’ın bu geleneği sürdürmesi ise, Barack Obama’nın kendisine bıraktığı mektupta gizli. Trump’ın, başkanlığı kazandığı dönemde, Obama tarafından kendisine bırakılan mektuptan çok etkilendiği ifade ediliyor.



Yeni Oval Ofis mesajlarla dolu



ABD Başkanı Joe Biden’ın yenilediği Oval Ofis, birçok dikkat çekici detayla donatıldı. Odada Trump’ın büyük hayranlık duyduğu popülist eski başkanlardan Andrew Jackson’ın portresi artık bulunmazken, bunun yerini ABD tarihinin en önemli isimlerinden Benjamin Franklin’in aldığı görülüyor. Washington Post, Franklin’in portresinin büyük anlam taşıdığını, Biden’ın da başkanlığı boyunca bilimin izinden gideceğinin bir mesajı olduğunu yazdı. Ofiste Cesar Chavez, Martin Luther King Jr., Abraham Lincoln, Rosa Parks, Eleanor Roosevelt ve Robert F. Kennedy’nin de büstleri yer alıyor. Eski başkan Barack Obama’nın kaldırdığı, Trump tarafından yeniden yerleştirilen Winston Churchill’in büstü de Biden tarafından yeniden kaldırıldı. ‘Irkçılık’ söylemleriyle gündemde olan tarihi isimler yerine insan hakları savunucularının Oval Ofis’te anılmaları, Biden dönemindeki değişimlere işaret ediyor olabilir.









Biden’ın ofise koydurttuğu fotoğraflar da dikkat çekiyor. Biden eşi Jill, kızı Ashley ve hayatını kaybeden oğlu Beau ile birlikte fotoğrafları masaları süslüyor. Fotoğraflar arasında Biden’ın Papa Françesko ile çektirdiği kare de yer alıyor. Biden ofisin halıları ve perdelerini de değiştirdi ve Bill Clinton döneminde kullanılan halı ve perdeler dönüş yaptı. Oval Ofis’te Ay’dan getirilen bir taş raflarda dikkat çekiyor.



Tören sonrası protestolar...



Joe Biden’ın yemin ederek 46. başkan olarak göreve başlamasının ardından, ABD’de sokaklar karıştı. Portland, Columbus, Denver ve Sacramento’da Antifa ve hükümet karşıtı gruplarla polis arasında çatışma yaşandı.



Sol örgüt Antifa ve hükümet karşıtı yaklaşık 150 kişilik kalabalık, Portland’daki Demokrat Parti binasına saldırdı. Grubun elinde “Biden’ı değil, katliamlar için intikam istiyoruz” yazılı pankartlar olduğu görüldü. Grupla polis arasında yaşanan çatışmada, polis biber gazı kullandı. Portland Polis Departmanı, memurların protestocuların ‘silah olarak kullanılabileceğini’ düşündükleri pankartın direklerini çıkarmak için kalabalığa girdiğini ancak, gruptakilerin nesneler fırlatması nedeniyle biber gazı sıkıldığını bildirdi. 8 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. ABD’nin diğer bölgelerinde gösteriler yapıldı. Columbus, Denver, Sacramento ve Seattle’da protestocular, polis karşıtı sloganlarla binaları tahrip etti ve ABD bayraklarını yaktı.