Anılarından servet edinecek

Melania Trump’ın, eski danışmanı Stephanie Wolkoff’un kendisiyle ilgili kitabını çıkarmasının ardından olayları anlatmak için kitap yazmaya karar verdiği belirtildi. Ailenin bir yakını, “Melania hatıralarını yazarak para kazanmak için yayınevleriyle görüşüyor. Melania’nın hikâyesi iyi para eder” dedi. Ocak ayında görevini Biden’a devredecek olan Donald Trump’a da 100 milyon dolarlık kitap ve TV anlaşmaları teklif edildiği bildirildi.

Trump’tan önceki ABD Başkanı Barack Obama’nın anı kitabı bu ay satış rekoru kırdı. Eski “First Leydi” Michelle Obama’nın 2018’de çıkan “Benim Hikâyem” adlı anı kitabı da en çok satanlar listesine girdi.