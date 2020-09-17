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17.09.2020 - 07:00 |

Anlaşma sonrası bölgede gerginlik

İsrail’in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile normalleşme anlaşması imzalamasının ardından Gazze sınırında gerginlik yaşandı.

Anlaşma sonrası bölgede gerginlik

İsrail ordusu, dün Gazze’de Hamas’a ait 10 noktanın vurulduğunu duyurdu. Saldırının, önceki gün Gazze’den İsrail’e atılan roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi. İsrail ile BAE ve Bahreyn’in anlaşması sonrası Gazze’den İsrail’e yönelik roket atışları gerçekleşmişti. İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail’e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray’da İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda Gazze Şeridi’den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. Öte yandan İsrail’in BAE ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmasına diğer Arap ülkelerinin de katılacağı, bunların başında da Suudi Arabistan’ın geldiği öne sürülmüştü. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Riyad yönetiminin, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünden yana olduğunu belirtti. Bakanlar Kurulu, Suudi Arabistan’ın, Filistin halkının yanında olduğu ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak şekilde Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümünü hedefleyen tüm çabaları desteklediği vurgulandı. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 7-8 ülkenin daha Tel Aviv’le ilişkilerini normalleştireceğini kaydetmişti. Trump, Suudi Arabistan’ın bu ülkeler arasında olup olmadığı sorusuna, “Doğru zamanda da onların da buna katılacağını düşünüyorum” yanıtını vermişti.

İzmir'de alacak verecek kavgası kanlı bittiİzmir'in Konak ilçesinde M.F.Ö. (37), 300 lira alacaklı olduğu ileri sürülen Fırat A.'yı (24), çıkan tartışmanın ardından tabanca ile ateş açtı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırılırken, M.F.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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