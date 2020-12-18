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18.12.2020 - 16:37 | | AA

AP: İran nükleer program için yeni tesisler yapıyor

Associated Press haber ajansı, Tahran'a 90 kilometre mesafede bulunan Fordo Nükleer Tesisindeki şantiye faaliyetleri ve yapımı süren bir yer altı binasının uydu görüntülerini paylaştı.

AP: İran nükleer program için yeni tesisler yapıyor

ABD ile İran arasında nükleer anlaşmadan kaynaklanan gerilim sürerken, Tahran yönetiminin yeni nükleer tesislerin inşasına devam ettiği ileri sürüldü.

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, İran'ın başkenti Tahran'a 90 kilometre mesafede bulunan Fordo Nükleer Tesisindeki şantiye faaliyetleri ve yapımı süren bir yer altı binasının uydu görüntülerini paylaştı.

Maxar Technologies aracılığıyla 4 Kasım ve 11 Aralık'ta uydudan elde edilen 2 fotoğrafta, depreme ve saldırılara dayanaklı olması planlanan yer altı binasının yapımında düzinelerce kolon kullanıldığı görülüyor.

Haberde, resmi adı Şehit Ali Muhammedi Nükleer Merkezi olan Kum kenti yakınlarındaki kampüste inşa edilen yeni yapının içeriğinin tam olarak belirlenemediği belirtilirken, inşaatın eylül ayının sonlarında başladığı kaydedildi.

AP: İran nükleer program için yeni tesisler yapıyor


Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsüne bağlı James Martin Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Çalışmaları Merkezi analistlerinden Jeffrey Lewis, AP'ye yaptığı açıklamada, "Bu yerdeki herhangi bir değişiklik, İran'ın nükleer programının nereye doğru gittiğinin bir işareti olarak dikkatle izlenecektir." ifadelerini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonunun ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmadığı belirtildi.

İran, temmuz ayında sabotaj sonucu zarar gören Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu bölgede yerin altına gelişmiş santrifüj montaj tesisi inşa ettiğini açıklamıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi de yaklaşık 3 ay önce devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Natanz'ın çevresindeki dağların kalbinde" yeni bir nükleer tesisin inşasına başladıklarını bildirmişti.

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