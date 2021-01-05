Arap gazeteleri, Suudi Arabistan ile Katar'ın anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Gazeteler, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Liderler Zirvesi'nin, körfez ülkelerinin tarihinde yaşanan en büyük krizin çözümü konusunda önemli olduğunu dile getirdi.

KATAR

Katar gazetelerinin önemli bir kısmı, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varılmasını "tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Er-Raye gazetesi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, KİK zirvesine katılmasını, Katar yönetiminin Körfez saflarının birliği ve ortak çalışmayı güçlendirme konusuna önem verdiğini vurgulaması" olarak değerlendirdi.

İngilizce yayın yapan The Peninsula Qatar gazetesi de Körfez krizinin çözümü için harcanan çabalar ve Suudi Arabistan ve Katar'ın sınırları açma yönünde aldığı karardan övgüyle söz etti.

KUVEYT

Kuveyt gazeteleri de KİK zirvesinden çıkması beklenen sonuçların umut verici olduğunu belirterek, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve eski Emir Sabah el-Ahmed el-Cabir'in körfez ülkeleri arasındaki anlaşmazlıkların çözümü konusundaki çabaları hatırlatıldı.

SUUDİ ARABİSTAN

Er-Riyad gazetesi, zirvenin düzenlenmesini, krizi çözmek ve Körfez işbirliğini her düzeyde desteklemek için "Yeni Dönem" olarak nitelendirdi.

El-Bilad gazetesi de tüm gözlerin zirveden çıkacak sonuçlara çevrilmesinden dolayı zirveyi "tarihi" olarak değerlendirdi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gazetelerinden el-İttihad, zirvenin bölgede istikrarı sürdürmeye ve güvenliği artırmaya yönelik kararlılığı temsil eden Körfez İşbirliği'nin 50. yılında düzenleneceğine işaret etti.

El-Vatan gazetesi de zirvenin, diyaloğun önemini pekiştirdiği ve Arap ülkeleri arasında uyumu yeniden sağladığından, Körfez çalışması sürecinde iki kat önem kazandığını vurguladı.

UMMAN

Umman gazetesi, ülkesinin İslam ve Arap ülkelerinin davalarına hizmet edecek çabaları ve KİK'i desteklemekten geri durmayacağını yazdı.

BAHREYN

El-Eyyam gazetesi, ülkesinin KİK'i desteklemeye devam etme ve KİK ülkeleri vatandaşları için iyi olan her şeyi güçlendirmek için işbirliğini pekiştirme konusundaki tutumunu yineledi.