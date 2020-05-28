MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
ABONE OL
28.05.2020 - 18:52 | | AA

Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip corona virüs kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 441'e, Katar'da 33'e yükselirken, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 441'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1644 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 80 bin 185'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 531 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısının 54 bin 553'e ulaştığı kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha salgın sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 33'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 1967 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 50 bin 914'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 15 bin 399'a ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 285 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 9 bin 977'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 143 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5 bin 295'e ulaştığı, ülkedeki ölüm sayısının ise son olarak 15 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1168'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 26, iyileşen hasta sayısının ise 699 olduğu duyuruldu.

 

Gaziantep'te tepsi yemeği ve lahmacuna ilgi arttıGaziantep'te, corona virüs tedbirleri kapsamında fırınlarda uygulanan lahmacun ve tepsi yemeği pişirilmesine ilişkin yasağın kalkmasının ardından, vatandaşlar tepsi yemekleri ve lahmacunu tekrar yaptırmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

15-20 yaş sokağa çıkma izni hangi gün ne zaman saat kaçta? Gençler sokağa ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında saldırı

Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında saldırı

Sıradaki Haber