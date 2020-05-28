Arap ülkelerinde corona virüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 taşıyan 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 441'e çıktığı belirtildi.

Ülkede 1644 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 80 bin 185'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, 3 bin 531 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşenlerin sayısının 54 bin 553'e ulaştığı kaydedildi.



Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha salgın sebebiyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 33'e çıktığını açıkladı.

Açıklamada, 1967 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 50 bin 914'e, sağlığına kavuşanların sayısının ise 15 bin 399'a ulaştığı ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 285 kişide daha Kovid-19'a rastlandığı ve vaka sayısının 9 bin 977'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 143 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 5 bin 295'e ulaştığı, ülkedeki ölüm sayısının ise son olarak 15 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 7 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1168'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar ülkede kaydedilen virüs kaynaklı can kaybının 26, iyileşen hasta sayısının ise 699 olduğu duyuruldu.