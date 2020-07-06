06.07.2020 - 18:31 | | AA
Arap ülkelerinde corona virüs ölümleri artıyor
Yeni tip corona virüs (covid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 373'e, Umman'da 218'e yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin hayatını kaybettiği, 703 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.
Açıklamada, ölü sayısının 373'e vakaların 50 bin 644'e ulaştığı kaydedildi.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 5 kişinin daha öldüğü, 1557 kişinin enfekte olduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki can kayıplarının 218'e, vakaların 47 bin 735'e çıktığı aktarıldı.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 546 kişinin virüse yakalandığı aktarıldı.
Açıklamada can kayıplarının 133'e, vakaların 100 bin 345'e yükseldiği belirtildi.
Bakan Kurum'dan Aylin Cesur'un skandal sözlerine cevapÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'un Salda Gölü hakkındaki ifadelerine ilişkin, "Biz Salda'mızı da Türkiye'deki tüm doğal alanlarımızı da edebimizle koruyacağız. Vekilimize de tavsiyemiz edebini korumasıdır ve çocuklarımıza örnek bir davranış sergilemesidir" dedi.