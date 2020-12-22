Araştırmacılar bile şoke oldu! Tam 57 bin yıllık

Kanada'nın Yukon kentinde araştırmacılar, donmuş toprakta iyi korunmuş olarak saklanan 57 bin yıllık dişi kurt yavrusu fosili buldu.

Araştırmacılar, bulunan fosile ilişkin "Bu mumya o kadar eksiksiz ki, temelde tüm derisine, kürkünün çoğuna, tüm yumuşak dokusuna sahip. Bu şimdiye kadar bulunmuş en eski, bozulmamış kurt" dedi.