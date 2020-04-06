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06.04.2020 - 07:00 |

Ardern: Önlemlere uymayan ‘aptal’dır!

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip corona virüsün (covid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla ülkesinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanları “aptallar” diye niteledi.

Ardern: Önlemlere uymayan ‘aptal’dır!

Başbakan Ardern, düzenlediği basın toplantısında, kısmi sokağa çıkma yasağına uyanlarla gurur duyduğunu söyledi. Ardern, kurallara uymayanlara da tepki göstererek “(Kuralları ihlal edenler) bazılarını en kibar tabirle aptal olarak niteleyebilirim” dedi. Christchurch kentinde bir markette insanların üzerine kasten öksüren kişiye hatırlatan Ardern, “Onu bu tanıma dahil ediyorum” diye konuştu.

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