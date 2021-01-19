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19.01.2021 - 06:28 | | AA

Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Gelen son dakika haberine göre; Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arjantin'de 6,4 büyüklüğünde deprem

 

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14,3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısında olduğunu açıkladı.

Depremin ardından "tsunami" uyarısı yapılmadı ve şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi.

Ülke basınında çıkan haberlerde, depremin Mendoza ve Cordoba eyaletlerinin de aralarında bulunduğu birçok yerde hissedildiği kaydedildi.

Kars'ta katliam gibi kazaKars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt-Horasan yolunda otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, baba Asil Koca, anne Pakize Koca ve 4 yaşındaki Toprak Ege Koca hayatını kaybetti.
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