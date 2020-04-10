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10.04.2020 - 04:30 | | AA

Arjantin'de son 24 saatte covid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle son 24 saatte 14 kişi hayatını kaybetti.

Arjantin'de son 24 saatte covid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti

 

Arjantin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 79'a, virüsün görüldüğü kişi sayısı ise 99 artarak 1894'e yükseldi.

Nüfusu 45 milyona yaklaşan Arjantin'de, 20 Mart'tan bu yana ülke çapında karantina uygulanıyor. Sağlık sektörü gibi çalışmak zorunda olan kesimler dışında halk yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabiliyor.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, önce 31 Mart'a kadar ilan edilen, ardından da 12 Nisan'a kadar uzatılan karantina uygulamasının Kovid-19 salgınıyla mücadelede kilit önem taşıdığını söylemiş ve karantinanın uzatılacağını açıklamıştı.

Arjantin'de ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta görülmüştü ve virüs kaynaklı ilk ölüm 8 Mart'ta yaşanmıştı.

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