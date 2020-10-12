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12.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERSER SERVİSİ

'Artık bulaştırıcı değil!'

Kovid-19 teşhisi konulan ABD Başkanı Trump’ın, artık bulaşıcı olmadığı açıklandı. Bunu da, Trump’ın kişisel doktoru açıkladı. Trump ise kendisini iyi hissettiğini söyledi, “Görünen o ki bağışıklığım var” dedi.

'Artık bulaştırıcı değil!'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki kişisel doktoru Sean Conley, ABD Başkan Donald Trump’ın Cumartesi günü koronavirüs testi yaptığını ve bunun artık “başkalarına bulaşma riski” olmadığını gösterdiğini söyledi. Conley yaptığı açıklamada, testlerin sonucunda artık ‘virüsün aktif olarak kopyalanmasına’ dair kanıt olmadığını gösterdiğini söyledi. Conley, “Başkan Trump’ın CDC’nin izolasyona son verilmesi için gerekli güvenlik kriterlerini sağlamasının yanı sıra, Kovid PCR örnekleri ışığında Başkanda artık başkalarına virüs bulaştırma riskinin bulunmadığını duyurmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı. Conley, Başkan’ın rutin programına dönebileceğini de kaydetti.

Eleştiriler geldi

Trump, Cumartesi gecesi Beyaz Saray balkonundan Gül Bahçesi’nde toplananlara hitaben bir konuşma yapmıştı. Konuşma sırasında maskesini de çıkaran Trump, koronavirüs aşısının çok kısa sürede hazır olacağını söylemişti.

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi, Corona virüsü testi pozitif çıkan kişilerin sürekli olarak maske kullanması gerektiğini belirtiyor. Ancak ABD Başkanı’nın düzenli olarak maske kullanmamasına dikkat çekiliyor.

Öte yandan bazı bilim insanları Conley’nin başkanın PCR testinin ardından “virüsü artık yaymadığını” tespit etmelerine eleştiride bulundu. Uzmanlar, bir hastanın koronavirüsü yayıp yaymadığının kesin kanıtının, koronavirüs testinin negatif çıkmasıyla bilinebileceğini, oysa Beyaz Saray’dan, testin negatif çıktığına dair bilginin verilmediğini söyledi.

Kendisini övdü

Bununla birlikte Trump, koronavirüsü atlattığını duyurmaya devam ediyor. Trump, sağlık durumuna ilişkin Fox News kanalı üzerinden bilgi verirken, “En iyi testlerden geçtim, en iyi standartlardaki testlerden geçtim ve harika durumdayım. Görünen o ki bağışıklığım var. Dışarı çıkabilirim. Görünen o ki bağışıklığım var,

bilmiyorum, belki uzun zaman ya da kısa zaman için, belki ömür boyu geçerlidir, kimse kesin olarak bilmiyor. Ama benim bağışıklığım var” dedi. “Çok iyi hissettiğini” söyleyen Trump, “O kadar iyi hissediyorum ki, bilirsiniz, ‘bağışıklık’ kelimesinin bir anlamı var.

Gerçekten koruyucu bir parıltıya sahip olmanın bir anlamı var. Bence buna sahip olmak oldukça önemli” ifadesini kullandı.

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