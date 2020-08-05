'Aşı hiçbir zaman bulunamayabilir'

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Kovid-19 aşısı için umut olduğunu ancak hiçbir zaman bulunamama olasılığı da bulunduğunu açıkladı. Kurumun başkanı Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında konuyla ilgili “Sorunu çözecek sihirli anahtar henüz yok belki de hiçbir zaman olmayacak” ifadelerini kullandı.

Tedros, tüm dünyadaki insanların sosyal mesafe başta olmak üzere önlemlere uymasını, elleri yıkayarak, maske takmaya devam etmesini istedi. Küresel çapta Kovid 19 tanısı koyulanların sayısı 18 milyona çıktı. Can kaybı sayısı ise 700 bine yaklaşmış durumda.

Kurumun Cenevre’deki merkezinde konuşan Ghebreyesus, bağışıklık sistemi üzerindeki çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

“Birden fazla aşı çalışması şu anda klinik testlerdeki üçüncü aşamaya geçmiş durumda. Hepimiz, enfeksiyonları önleyecek birden fazla aşıya sahip olmayı umuyoruz. Ancak sihirli bir anahtar henüz bulunmuş değil, belki de hiçbir zaman bulunmayacak.”

Doktor Tedros, koronavirüs teşhisi konulan annelerin de, çocuklarını emzirmeye devam etmeye cesaretlendirilmeleri gerektiğini de savundu. WHO Başkanı, anne sütünün yararının, enfeksiyon riskinin çok üzerinde olduğunu söyledi.

165 aşı çalışması

Dünyada şu anda temel olarak iki farklı aşı çalışması yürütülüyor. Birinci kategoride, virüsün genetik kodu üzerinden aşı üretilmesi amaçlanıyor. Diğerinde ise zayıflatılmış veya etkisizleştirilmiş virüs üzerinden çalışma yürütülüyor. Uzmanlar farklı aşı çalışmalarının başarılı olmasının da önemini vurguluyor.

Olası aşıların, farklı insan grupları üzerinde enfeksiyon oluşumunu önleme görevi görebileceği değerlendiriliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Covid-19 için 24 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla aralarında Türkiye’nin de olduğu ondan fazla ülkede toplam 165 aşı çalışması devam ediyor.

Türkiye’den Boğaziçi, Ege, Ankara, Ortadoğu Teknik, 9 Eylül, Selçuk, Acıbadem, Erciyes ve Bezmialem Vakıf üniversiteleri de aşı geliştirme yarışına dahil olan kurumlardan.

Hoparlörden mesafeli eğitim

Hindistan’ın Maharaştra eyaletindeki Dandwal köyünde, salgın nedeniyle okullar kapatıldıktan sonra internet olanaklarının eksikliği nedeniyle çevrimiçi derslerini kaçıran çocuklar, güvenli mesafeyi korumak için tebeşirle çizilmiş işaretlere oturarak hoparlörler üzerinden önceden kaydedilmiş dersleri dinliyor.

1 MİLYAR ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN UZAK KALDI

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en az 1 milyar öğrencinin eğitimden uzak kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yayımladığı görüntülü mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 40 milyondan fazla çocuğun okul öncesi eğitimden mahrum kaldığını belirtti.

Guterres, küresel salgın öncesi de eğitimde kriz yaşandığını, okul çağındaki 250 milyondan fazla çocuğun okula gidemediğini ifade etti.

Temmuz ayı ortası itibarıyla tüm yaşlardan en az 1 milyar öğrencinin, Kovid-19 nedeniyle okullarının kapatılmasıyla eğitimden uzak olduğuna dikkati çeken Guterres, dünyanın insan potansiyelini heder eden, 10 yıllardır kaydedilen gelişmelere zarar veren, yerleşik eşitsizlikleri artıran ve nesilleri etkileyen bir faciayla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Guterres, “Dünya çocukları ve gençleri için bir dönüm noktasındayız” ifadesini kullandı.

Uyurken de maske taktı

Japonya’nın başkenti Tokyo’da koruyucu maske kullanan vatandaşlar bir iş binasındaki bankta dinlenirken görüntülendi. Dinlenen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını da unutmadı.

697 BİN CAN KAYBI

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 697 bin 244’e virüs tespit edilen kişi sayısı 18 milyon 447 bin 723’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 680 bin 369’a ulaştı.

ABD’de4 milyon 862 bin 210 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 158 bin 930’a ulaştığı bildirildi. Güney Amerika’da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 2 milyon 751 bin 665 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 94 bin 702’ye ulaştığı bildirildi.

Sosyal mesafeyi koruyan maske





Japonya’da bir teknoloji şirketi, takan kişinin sesini yükselterek sosyal mesafenin korunmasına yardımcı olan ve Japonca’dan sekiz dilde çeviri yapabilen mikrofonlu bir yüz maskesi geliştirdi. Geliştirilen maske ağız kısmına gelen bölümünde delikler bulunduğu için koronavirüse karşı doğrudan koruma sağlamıyor. Plastik ve silikondan yapılmış maske, standart yüz maskesinin üzerine takılıyor. Maske bluetooth yardımıyla cep telefonu ya da tablete bağlanıyor, takan kişinin söylediklerini metin mesajlarına çeviriyor ve seslendiriyor.

İtalya’da vaka sayısı 1.5 milyon!

İtalya’da Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı koronavirüs antikor testleri, ülkede gerçek vaka sayısının yaklaşık 1.5 milyon olduğunu ortaya koydu. Bu da gerçek vaka sayısının, resmi verilerin 6 katı olduğu anlamına geliyor.

İtalya’da son olarak dün akşam açıklanan resmi verilere göre şubat sonunda ilk koronavirüs vaka ve ölümlerinin tespit edilmesinden bu yana toplam vaka sayısı 248 bin 229’a ulaştı.

Resmi veriler, 4 milyondan fazla kişiye yaklaşık 7 milyon test yapılmasıyla belirlendi.

Ülkede toplam can kaybı ise 35 bin 166’ya çıktı. Son bir günde 159 yeni vaka ve 12 ölüm kayıtlara geçti. Halen hastanede tedavi gören Covid-19 hastası sayısı 734, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 41.

Atık suda inceleme





İngiltere’deki atık sularda Kovid-19’un tespiti için test yapılmaya başlandı. İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı, çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını

açıkladı. Çevre Bakanı George Eustice, “Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz” dedi. Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.