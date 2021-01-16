Aşı pasaportu tartışması büyüyor

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı yaptıranlara seyahatlerinde kolaylık sağlaması için bir “aşı pasaportu” verilmesini tartışıyor. İlk olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından gündeme getirilen aşı sertifikası önerisinin perşembe günü AB liderlerinin katılacağı bir toplantıda tartışılacağı açıklandı. Ülkesinin ekonomisi büyük ölçüde turizme bağımlı olan Miçotakis, girişimi desteklemek için Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup yazarak, bunun insanları aşı olmaya teşvik edeceğini iddia etti. Ancak, AB başkentlerinde bu hareketin mantığı konusunda ciddi şüpheler var. Yakın tarihli bir AB sağlık bakanları toplantısında endişeler dile getirildi ve Berlin de dahil olmak üzere önemli başkentlerdeki yetkililer, aşıyı alacak kadar şanslı olanlar ile geri kalanı arasında ayrım yapan herhangi bir sisteme karşı temkinli olduklarını ifade etti.

‘Siyasi ve yasal karar’

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Portekiz’e yaptığı ziyarette Miçotakis’in aşı sertifikası önerisine ilişkin konuştu. Öneriye olumlu yaklaştığını belirten von der Leyen, diğer aşılar gibi Kovid-19 aşısı yaptıranlara tıbbi olarak bir belge verilmesi gerektiğini söyledi. Kendisi de tıp doktoru olan von der Leyen, bu belgenin Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği gibi karşılıklı olarak tanınması gerektiğini ifade ederek, “Bu sertifikayla nelere izin verileceği siyasi ve yasal bir karar. Avrupa genelindeki kuralların nasıl olacağını tartışmamız gerekiyor. Doğru dengeyi bulmak önemli. Örneğin, sertifika veya kişinin aşıya erişimi henüz olmadıysa negatif test gerekliliğini birleştirebiliriz. Aşı olanlar ve henüz olmamış kişiler arasında adil ve eşit bir dengeyi bulma imkanı var” ifadelerini kullandı.

Portekiz Başbakanı Antonio Costa ise, seyahat özgürlüğünün önemine işaret ederek, “Portekiz ve Yunanistan gibi ülkelerin ekonomileri için turizm çok önemli. Gelecek yaz ülkelerimize gelecek kişilerin kendini güvende hissetmesi önem taşıyor. Bu bir sertifikayla ya da negatif test sonucuyla mümkün olabilir” dedi.

DSÖ karşı çıktı

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Komitesi ise uluslararası seyahatlerde ‘aşı pasaportu şartı’ getirilmemesini tavsiye etti. Komite’den yapılan açıklamada, “Aşıların (virüsü) bulaşmayı azaltmadaki etkisi henüz bilinmediği için ve mevcutta çok sınırlı aşılama bulunduğu göz önüne alındığında, Komite ülkelere, gelen yolculardan aşı olduğuna dair kanıt istememelerini tavsiye etti” denildi.

Erdoğan: Öneriyi konuşmak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in gündeme getirdiği aşı pasaportu önerisini değerlendirdi. Bunun kendi açılarından da değerlendirilecek bir konu olduğunu söyleyen Erdoğan, “Özellikle uluslararası diplomasi noktasında değerlendireceğimiz bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak, böyle bir şey yok. Bunu bizim de her şeyden önce dışişleri teşkilatımızla şöyle masaya yatırıp konuşmamız lazım, nedir, ne değildir diye” ifadelerini kullandı.

2 milyon kişi Kovid kurbanı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ölenlerin sayısı 2 milyonu geçti. Son 24 saatte ise dünya genelinde 15 binden fazla insan vefat etti. Kovid-19’dan ölümlerin ortalaması son bir haftada günde 13 bin oldu. 13 Ocak 2021’de ise 16 bin 415 kişiyle günlük en yüksek ölüm gerçekleşti. 1 milyon ölüm eşiği, salgının başlamasından 9 ay sonra 25 Eylül 2020’de geçilmişti. Sayının 2 milyona ulaşması ise 4 aydan daha kısa sürdü. ABD, 400 binden fazla can kaybıyla en fazla ölümün görüldüğü ülke oldu. ABD’yi 207 bin ölümle Brezilya, 151 bin ölümle Hindistan takip ediyor.

Meksika’da ölü sayısı 137 bin, İngiltere ve İtalya’da ise bu sayı 80 bin civarında. Kovid-19’a karşı geliştirilen aşıların uygulanmasına ise 49 ülkede devam ediliyor. 7.5 milyar nüfuslu dünyada şimdiye kadar 35 milyondan fazla doz aşı uygulandı.