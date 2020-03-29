Asırlıklar virüse meydan okuyor

Ancak virüsün Avrupa’daki merkez üssü İtalya ve Asya’daki merkez üssü konumundaki İran’da 100 yaşını açmış üç hasta ölümcül virüsten kurtulmayı başardı. İtalya’nın kıyı kenti Rimini’de yaşayan 101 yaşındaki Alberto Bellucci, test sonucunun pozitif çıkması üzerine yoğun bakıma kaldırıldı. Ancak Bay P lakabı takılan Bellucci, bir haftada ölümcül virüsten kurtularak taburcu edildi. Bellucci’nin 1919’da İtalya’da 600 bin kişinin ölümüne neden olan İspanyol Gribi salgını sırasında doğduğu ortaya çıktı.



İtalya’nın Cenova kentinde yaşayan 102 yaşındaki Italica Grondona, mart ayının başında kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar hafif koronavirüsü semptomları gösteren Grondona’ya test yaptı. Test sonucu pozitif çıkan kadın hemen yoğun bakıma alındı. 1917 doğumlu kadın 20 günlük tedavinin ardından ölümcül virüsü yenmeyi başardı. 26 Mart’ta hastaneden taburcu edilen Grondona, şu anda bir bakım evinde kalıyor.



Ölümcül koronavirüse meydan okuyan bir başka asırlık hasta ise İran’dan çıktı. İran’ın başkenti Tahran’da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 102 yaşındaki bir erkek hasta tamamen iyileşti. Tahran İmam Humeyni Hastanesi’nde tedavi altına alınan erkek hasta, iyileşmesinin ardından taburcu edildi. Hastanın doktorlar ve sağlık personeli tarafından hastaneden uğurlanmasına ilişkin görüntüler, devlet televizyonunda yayınlandı.



Salgında en yüksek risk grubunu oluşturan 80 yaş üstü hastalar da Kovid-19 tedavisinin ardından tamamen iyileşebiliyor. İran’ın Simnan eyaletinde Kovid-19’u yenen 103 yaşındaki bir kadın, Çin’de iyileşen 103 yaşındaki bir kadın hastanın ardından “virüsü yenen en yaşlı ikinci kişi” olarak kayıtlara geçmişti.







