Aşkları ‘tarihe geçen’ çifti virüs ayırdı

1995’de evlenerek tarihe geçen çift, 10 Aralık’ta 62 yaşındaki Tommy’nin koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmasıyla ilk kez birbirlerinden ayrı kaldı. Önceki gün Tommy’nin koronavirüs nedeniyle ölmesi ise başta Maryanne olmak üzere ailesini yasa boğdu. Maryanne Pilling’in kardeşi Lindi Newman, çiftin 25 yıldır birkaç saatten fazla ayrı kalmadığını ve bu durumun çok zor olduğunu söyledi. Newman, “Maryanne, Tommy’den önceki bir hayatı hatırlamıyor. Şimdi harap olmuş halde” dedi.