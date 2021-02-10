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10.02.2021 - 07:00 |

Assange’ı tacizle suçlamıştı! Kitap yazdı

İngiltere’de Belmarsh hapishanesinde tutulan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’ı cinsel tacizle suçlayan iki kadından biri olan Anna Ardin’in yazdığı kitap dünya basınında yer buldu.

Assange’ı tacizle suçlamıştı! Kitap yazdı

Ardin, “Assange’ın gölgesinde: Tanıklığım” başlıklı kitabında iddialarını detaylı anlattı. Ardin, Assange ile cinsel ilişki yaşamayı kabul etse de, ilişki sırasında tacize maruz kaldığını ve Assange’ın kendisinin rızası olmadan kondomunu çıkardığını söyledi. Ardin ayrıca Assange ile hem ünlü olduğu için hem de eski sevgilisini kızdırmak için birlikte olduğunu belirtti. Julian Assange, ABD’nin Afganistan ve Irak’ta işlediği savaş suçlarını ifşa ettikten sonra İngiltere’de bulunan Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı. Uzun süre burada yaşadıktan sonra gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

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