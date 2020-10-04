Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 38 bin 21e yükseldi.

İRAN'DA VAKA SAYISI 468 BİN 119

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2nci ülke olan İran'da can kaybı 26 bin 746 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 468 bin 119a yükseldi. Bangladeş'te koronavirüs vaka sayısı 367 bin 565 olurken can kaybı ise 5 bin 325 olarak raporlandı.

IRAKTA VAKA SAYISI 375 BİN 931

Irak'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 375 bin 931e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 347 kişi olarak raporlandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 335 BİN 997

Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 850 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 335 bin 997 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 320 bin 974 kişinin iyileştiği açıklandı.

PAKİSTANDA VAKA SAYISI 314 BİN 616YA ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 632 kişi artarak toplamda 314 bin 616 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 513 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 319 bin 330 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 678 oldu.