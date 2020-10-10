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10.10.2020 - 19:37 | | AA

Ateşkese rağmen saldırmışlardı! Ermenistan ordusu püskürtüldü

Ermenistan ordusu, bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Cebrail ve Hadrut'u yeniden işgal etmek için saldırı düzenledi.

Ateşkese rağmen saldırmışlardı! Ermenistan ordusu püskürtüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan güçlerinin Tuğ köyü yönünden Hadrut'a, Aragül ve Banazur yönünden Cebrail'e saldırmaya çalıştığı bildirildi.

Açıklamaya göre Azerbaycan ordusunun önleyici tedbirleri neticesinde Ermenistan güçleri çok sayıda insan gücü ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldı.

İyi organize olmuş Azerbaycan birimlerinin, Ermenistan güçlerinin ilerlemesini engellediği ve tuzağa düşürdüğü, 38 Ermenistan askerinin öldürüldüğü, 2 Grad füze sistemi, 7 top ve 2 mühimmat kamyonunun imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca avantajlı durumda olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında ise Ermenistan'ın ateşkesi alenen ihlal ederek Ağdam ilinin köylerine ateş açtığı bildirildi.

1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan Ordusunun bugün yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivil yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan Ordusunun bugün saat 19.00 civarında Ağdam ilinin Çemenli ve Zengişalı köylerine yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Çemenli köyünde Gündüz Hüseynov (46) yaşamını yitirdi. Ermenistan'ın son 2 haftadaki saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 32'ye çıktı. 

Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için Azerbaycan ile Ermenistan arasında anlaşmaya varılan ateşkes, bugün yerel saatle 12.00'de başlamıştı.

 

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