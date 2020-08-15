Atina’nın çağrısı AB’de karşılık bulmadı

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis’in yaptığı çağrının ardından “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri” hakkında görüşmek üzere AB Dış İlişkiler Konseyi’nin olağanüstü şekilde bir araya geldiği toplantıdan sonuç çıkmadı. AB diplomatik kaynaklarından alınan bilgilere göre; toplantıda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e yönelik adımlarının kınanması yönündeki çağrısı karşılık bulmadı. Kaynaklar, toplantıda AB dönem başkanı Almanya başta olmak üzere üye ülkelerin çoğunun ve AB yönetiminin böyle bir çağrıya destek vermediklerini dile getirdi.



Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, dışişleri bakanlarının Doğu Akdeniz’de “kötüleşen güvenlik durumunu” görüştüğü belirtildi. Açıklamada, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle dayanışma içinde olduğu anımsatılırken “Aynı zamanda Türkiye’yle ilişkilerin kötüleşmesi Doğu Akdeniz’in yanı sıra tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçlar doğuruyor” vurgusu yapıldı. Türkiye’nin faaliyetlerinin gerginliği artırdığı savunulan açıklamada, “Acil olarak gerginliğin azaltılması büyük önem taşıyor” denildi. Açıklamada, “Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kaynaklardan faydalanma sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür” değerlendirmesi yapıldı.



‘Fransa’nın adımını not ettik’



AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı öncesi Alman hükümetinden Doğu Akdeniz’deki gerilime ilişkin yapılan açıklamada, Türkiye ve Yunanistan’a doğrudan diyalog kurma çağrısı yapıldı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Fransa’nın Doğu Akdeniz’e savaş gemisi göndermesine ilişkin “Fransa’nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.