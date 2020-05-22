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HaberlerDünya Haberleri Kuyruklu yıldızın atmosferde yarattığı patlama Suriye'de bir köyü yok etti
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22.05.2020 - 09:51 |

Kuyruklu yıldızın atmosferde yarattığı patlama Suriye'de bir köyü yok etti

Bilim insanları, yaklaşık 13 bin yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'de ilk çiftçilerin yaşadığı düşünülen Ebu Hureyre köyünü yok ettiği bulgusuna ulaştı.

Kuyruklu yıldızın atmosferde yarattığı patlama Suriye'de bir köyü yok etti

Bir grup bilim insanı, bundan 12 bin 800 yıl önce atmosferde patlayan bir kuyruklu yıldızın, Suriye'nin Ebu Hureyre köyünü tamamen yok ettiğine ilişkin bulgulara ulaştı.

Nature dergisinde yayımlanan bir makaleye göre; dünya dışında gerçekleşen bir patlamanın gezegenimizdeki iklim değişikliğine neden olduğu düşünülen Younger Dryas (Genç Dryas) döneminin etkilerini araştıran bilim insanları, bazı alet ve kemik kalıntılarından başka bir şey daha buldu.

Araştırma ekibinde yer alan arkeologlar, 12 bin 800 yıl önce gerçekleşen Genç Dryas Çarpışması’nın etkisiyle dünyanın dört bir yanına dağılan yoğun bir ateş yağmuru sonucunda oluşan erimiş camdan kürecikler buldu.

Bölgede yoğun bir kazı çalışması yapan bilim insanları, tüm alana yayıldığı anlaşılan bu kürecikler ışığında, atmosferde meydana gelen kuyruklu yıldız patlamasının etkisiyle Ebu Hureyre köyünün büyük bir kısmının yok olduğu sonucuna vardı.

Araştırma ekibinde seçkin üniversitelerden tecrübeli araştırmacılar ve bilim insanları yer aldı.

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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