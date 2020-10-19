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19.10.2020 - 10:27 | | DHA

AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi

Koronavirüs salgınının rekor artış yaşandığı İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı kamera dönemi başlatıldı.

AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi

Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan bir çok ülkeden biri olan İngiltere'de yeni tedbirler hayata geçiyor. İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı. Kameraların, mağaza görevlilerine maske takmayan müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

KAMERAYA TAKILAN MASKESİZ MÜŞTERİ İÇERİ ALINMAYACAK

Mağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için 'yeşil' ve 'kırmızı' bir mesaj görüntüleneceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi. Güvenlik sistemi tedarikçisi CCTC.co.uk'tan yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini 'zor' ya da 'daha kötü' müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.

 

Profesörden maske uyarısı: Çocuklara renkli maske almayınKoranovirüs salgınında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çocukların maskelerini birbirleriyle değiştirmelerinin son derece riskli olduğunu ifade eden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, ailelerin çocuklarını çizgi film karakterli maskeler yerine, koruyucu etkisi yüksek cerrahi maskelere yönlendirmesinin maske değişiminin önüne geçeceğini kaydetti.
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