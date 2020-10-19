AVM'lere maskesiz girişlere yapay zekalı kamera önlemi

Koronavirüs salgınında rekor artış yaşayan bir çok ülkeden biri olan İngiltere'de yeni tedbirler hayata geçiyor. İngiltere'de AVM'ye girişlerde, maske takmayan müşterilerin girişlerini engelleyen yapay zekalı CCTV kameralı dönem başlatıldı. Kameraların, mağaza görevlilerine maske takmayan müşteriler konusunda yardımcı olması için geliştirildiği ifade edildi.

KAMERAYA TAKILAN MASKESİZ MÜŞTERİ İÇERİ ALINMAYACAK

Mağaza kapılarının dışına yerleştirilen bir ekranda, otomatik olarak erişime izin vermek veya erişimi engellemek için 'yeşil' ve 'kırmızı' bir mesaj görüntüleneceği ve maske takmayan müşterilerin girişinin otomatik olarak reddedilerek kapıların kapalı kalacağı ifade edildi. Güvenlik sistemi tedarikçisi CCTC.co.uk'tan yapılan açıklamada, teknolojinin mağaza görevlilerini 'zor' ya da 'daha kötü' müşterilerden koruyacağı ifade belirtildi.