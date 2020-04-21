Avrupa 'normale' dönüyor

Çin, Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 170 bini geçti. 2.4 milyar kişiye bulaşan Kovid-19 hastalığından dünya genelinde iyileşenlerin sayısı da 642 bini geçti. Salgının merkez üssüne dönüşen ABD’de ölenlerin sayısı 42 bini geçti. Avrupa’da salgının vurduğu İtalya’da ölü sayısı 24 bini aşarken İspanya’da da 21 bine dayandı. Fransa’da 20 binden fazla insan hayatından oldu. İngiltere’de de ölenlerin sayısı 16 bini geçti. Avrupa genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bini aşmış olmasına karşın haftalardır sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı, okulların ve işyerlerinin kapalı kaldığı bir dizi Avrupa ülkesinde sınırlamalar kademeli olarak kaldırıldı.

ALMANYA: Kovid-19 vaka sayısının 146 bini geçtiği Almanya’da kapalı alanı 800 metrekareden küçük işletmelerin açılmasına dün izin verildi. Otomobil bayileri, bisiklet dükkânları ve kitapçılar da dün açılan yerler arasındaydı. Spor salonları, restoran ve barlar ise hâlâ kapalı. Hükümet, halka kalabalık grupların ziyaret ettiği alanlarda maske takmaları yönünde çağrıda bulundu, sokak ve caddelerde maske dağıttı. Almanya’da yaklaşan lise bitirme sınavlarına girecek öğrenciler istisnaî olarak gelecek haftadan itibaren eğitime başlayacak. Ancak ülke genelinde okullar ve üniversiteler 4 Mayıs’tan itibaren kademeli olarak açılacak.

ÇEKYA: Çekya’da hükümetin açıkladığı beş aşamalı sınırlamaların kaldırılması programı dünden itibaren hayata geçti. Otomobil bayileri ve pazar yerleri yeniden açıldı. Profesyönel sporcular sportif faaliyetlerine geri döndü. Ülkede en fazla 10 kişinin katıldığı düğünlere izin verildi. Çekya vatandaşlarına ülke dışına seyahat izni de tanındı. Ancak geri dönenlerin iki hafta boyunca kendilerini izole etmeleri isteniyor. 27 Nisan’dan itibaren ise 200 metrekare kapalı alanı bulunan dükkânların açılmasına izin verilecek.

NORVEÇ: Anaokulları ve sağlık klinikleri dünden itibaren yeniden açıldı. Anaokulu çalışanlarına ‘Çocukları olabildiğince uzun süre açık havada tutun’ çağrısı yapıldı. Ülkede, 27 Nisan’dan itibaren ise okullar açılacak.

POLONYA: Polonya hükümeti de sınırlamaların kaldırılması için dört aşamalı bir plan hazırlandığını duyurdu. İlk aşama dünden itibaren yürürlüğe girdi. Parklar ve ormanlık alanlar yeniden ziyaretçilere açıldı. Ülkede egzersiz amaçlı yürüyüşe izin verildi ancak herkesten iki metrelik sosyal mesafeyi korumaları istendi. Kapalı alan genişliği 100 metrekareden az olan işletmelerin açılmasına da izin verildi.

İSPANYA: Kovid-19 salgınında vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu İspanya’da bazı fabrikaların üretime dönmesine izin verildi, bazı şantiyelerde ise inşaatlar yeniden başladı. Dükkânlar, kafeler ve restoranlar ise hâlâ kapalı. İspanya’da kısıtlamalar yeni bir karar alınmazsa 3 Mayıs’ta doluyor.

İTALYA: Kitapçılar, çamaşırhaneler, kırtasiyeler, çocuk kıyafeti satan dükkânlar ülkenin bazı bölgelerinde açılmıştı. Mevcut sınırlamaların bitiş tarihi ise 4 Mayıs.

AVUSTURYA: Parklar ve küçük dükkânlar yeniden açıldı. Ancak maske ve sosyal mesafe zorunluluğu var. Daha büyük dükkânlar ile berber ve kuaförlerin ise 1 Mayıs’ta açılması planlanıyor.

DANİMARKA: Anaokulları ve ilkokullar yeniden açıldı. Kuaförler işbaşı yaparken, restoran ve kafeler kapalı. 10’dan fazla kişinin katıldığı toplanmalar 10 Mayıs’a kadar yasak.

FRANSA: Serbest dolaşımın zorunlu haller dışında 17 Mart’tan itibaren kısıtlandığı Fransa’da alınan önlemler 11 Mayıs’a kadar uzattılmıştı. Fransa’nın Başbakanı Edouard Philippe, salgından önceki gündelik hayata dönmek için uzun süre beklenmesi gerektiğini açıkladı. Diğer yandan başkent Paris’te sokakların temizlendiği sularda Kovid-19’un izine rastlandı. Paris Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Paris su otoritesi laboratuvarı, başkentte toplanan 27 örnekten dördünde küçük miktarlarda virüs tespit etti ve önlem olarak ağı kapattı. Yetkililer içme suyunun farklı bir şebekeden olduğu için güvenli olduğunu söyledi.

İNGİLTERE: İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un sokağa çıkma kısıtlamalarını çok erken bir vakitte kaldırmanın, ikinci bir salgınına neden olabileceğinden kaygılı olduğunu söylediği belirtildi. Ülkede salgın kontrol altına alınamadı. Vaka sayısının 120 bini geçtiği İngiltere’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 16 bini geçti.

ORTADOĞU DA HAFİFLETİYOR

IRAK: Kovid-19 nedeniyle 17 Mart’tan bu yana ticarete ve çalışma alanlarına getirilen kısıtlamalar hafifletildi. Hükümetten yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma yasağı dışındaki vakitlerde, sağlık kurallarına bağlı kalmak kaydıyla iş yerlerinin, fabrikaların ve atölyelerin açılmasına izin verildi. Ramazan ayında uygulanacak sokağa çıkma yasağının da hafifletildi ülkede, yerel saatle akşam 19.00 ile sabah saat 6.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İRAN: Salgının en az 5 bin kişiyi öldürdüğü İran’da geçen hafta bazı sosyal mesafe kuralları gevşetildi ve dün bazı büyük alışveriş merkezleri ve şehir içi otoyollar yeniden açıldı. İran’da restoranlar, spor salonları ve diğer yerlerin kapalı olduğu belirtildi.

ÜRDÜN: Ürdün hükümeti, Kovid-19 vakasının görülmediği ülkenin güneyindeki kentlerde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesine karar verdi.

HİNDİSTAN: Hindistan, Kovid-19 vakalarındaki artışa rağmen bazı endüstriyel ve tarımsal çalışmaların devam etmesine izin verdi.

Hong Kong’da yeni vaka yok

Hong Kong’da mart ayının başından bu yana ilk kez dün hiç yeni korona virüsü vakası tespit edilmediği belirtildi. Hong Konglu yetkililer, toplam vaka sayısının ise 1025 olduğunu duyurdu. Hong Kong’da salgın nedeniyle dört kişi öldü. Salgın tedbirlerini gevşetmeyen yetkililer, halka hijyen kurallarına uyma, sosyal mesafeyi koruma ve gereksiz seyahatlerden kaçınma uyarısında bulundu. Genel bir karantina ilanının olmadığı Hong Kong’da okullar ve çoğu işyerleri kapalı bulunuyor, restoranlar ve marketlerde ise eski yoğunluk yaşanmıyor. 23 Nisan’a kadar dörtten fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklandı.

DSÖ: Daha en kötüsünü görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınında dünyanın henüz “en kötü durumla” karşılaşmadığı uyarısında bulundu. Dünyanın salgının üstesinden gelmek için ulusal ve küresel ölçekte birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Ghebreyesus, “Bu ikisi olmadan, bize inanın ki daha en kötüsü bizi bekliyor. Bu trajediyi önleyelim. Bu öylesine bir virüs ki daha pek çok insan anlayabilmiş değil” dedi. Yeni tip koronavirüsün hala pek çok bilinmezi olduğunu tekrarlayan Ghebreyesus, “Bu virüs tehlikeli. Bu virüs yeni ve grip gibi ciddi bulaşma huyları var. Tıpkı grip gibi çok bulaşıcı. Aynı zamanda da SARS ve MERS’te olduğu gibi çok büyük bir katil. Bunun çok tehlikeli bir kombinasyonu var” ifadelerini kullandı.

6 ayda aşı geliştirilebilir

İsviçre’nin Bern Üniversitesi’nden immünoloji profesörü Martin Bachmann, Kovid-19 hastalarında kullanılmak üzere ekim ayında bir aşı geliştirilmesini umduklarını söyledi. İsviçreli bir aşı şirketiyle birlikte çalıştıklarını aktaran Bachmann, “İsviçre ve tüm dünya için bir çözüm sunmak istiyoruz. Başarılı olmak için gerçekçi bir şansımız olduğuna inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu. Aşının, “faz II ve III” aşamalarında ekim ayı itibarıyla İsviçre halkının kullanımına hazır olacağı ümit edilirken, çalışmalara Dünya Sağlık Örgütü’nün de tam destek verdiği belirtildi.

Madagaskar’dan bitkisel ilaç

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü’nün (IMRA) geliştirdiği ve klinik testleri geçen “Covid Organics” adlı bitkisel ilacın hazır olduğunu açıkladı. Covid Organics’in “pelin otu” olarak bilinen artemisia bitkisi başta olmak üzere ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluştuğunu belirten Rajoelina, ilacın seri üretimine hemen başlayacaklarını açıkladı. Çinli bilim insanları tarafından Vietnam Savaşı’nda tedavide kullanılan artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor. Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek yok edici etkiye sahip artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Tıp Ödülü’nü kazanmıştı. l AA