Avrupa’da vaka rekoru

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaptığı açıklamada, geçen hafta Avrupa’da 700 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. DSÖ, kıtanın pandemi başladığından beri haftalık en fazla yeni vaka saysını gördüğünü belirtti. Haftalık yeni vaka sayısının bir önceki haftaya göre yüzde 34 artış gösterdiğini belirten DSÖ, İngiltere, Fransa, Rusya ve İspanya’nın yeni enfeksiyonların yarısından fazlasını oluşturduğunu bildirdi.

DSÖ, ayrıca geçen hafta ölümlerin de bir önceki haftaya göre yüzde 16 arttığını kaydetti. Doktorlar, yeni vakaların çoğunun daha hafif semptomlara sahip olan genç insanlarda görülmesine rağmen, virüsün yaşlı insanlar arasında yeniden yayılmaya başlaması konusunda uyardı.

Fransa’da sokağa çıkma yasağı

Fransa’da son 24 saatte 22 bin 591 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve 104 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede vaka artışları kritik seviyeye ulaşırken; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başta başkent Paris olmak üzere 8 büyük kentte saat 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Macron, sokağa çıkma yasağının 4 hafta geçerli olacağını duyurdu. Başta Hollanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve İtalya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesi kısıtlamaları tekrar yürürlüğe koydu.

YASAKTAN ÖNCE SON KORONA ‘PARTİSİ’

İngiltere’de hükümetin koronavirüse karşı üç aşamalı önlem planında üçüncü seviye “yüksek alarm” ilan edilen Liverpool kentinde önceki gece tüm barların 4 haftalığına kapatılmasını ön gören kuralın uygulanmaya başlamasından önce yüzlerce insan maskesiz bir şekilde eğlendi. Sosyal mesafe kuralına uymayan yüzlerce kişi, gece yarısından önce barlara akın etti. Yasağın başlamasından hemen sonra ise insanlar sokaklarda parti verdi. Bir grup gencin kendilerine müdahale eden polise saldırdığı bildirildi. Uzmanlar, vatandaşların önemli sebepler dışında bölgelerinden ayrılmalarına izin verilmemesinin ve barların kapatılmasının “isyan dalgasına” neden olabileceği konusunda uyardı.

İTALYAN SAĞLIK SİSTEMİ ALARM VERİYOR

‘2 AY DAYANAMAZ’

İtalya’da doktorlar sendikası olan Anaao-Assomed’in başkanı Carlo Palermo, koronavirüs vakalarının artışının Fransa seviyesine çıkması durumunda ülkedeki hastanelerin sadece 2 ay dayanabileceğini açıkladı. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Palermo, “İtalya hastaneleri az beş ay dayanabilir çünkü şu anki durum idare edilebilir. Ancak, Fransa gibi diğer ülkelerde olduğu gibi vakalarda katlanarak bir artışa tanık olursak hastane sistemi iki aydan fazla dayanmaz” dedi. Sağlık bakanlığına salgın konusunda danışmanlık yapan bilim insanı Walter Ricciardi de İtalya’daki yeni vakaların Kasım ayı başına kadar günde 16 bin vakaya ulaşabileceği konusunda uyardı. Günde 5 binden fazla yeni vakanın tespit edildiği İtalya’da geçen hafta yüz maskelerinin dışarıda takılması zorunlu hale getirilmişti.

İkinci kez virüse yakalandıktan sonra öldü

Hollanda’da 89 yaşındaki bir kadının, koronavirüse iki kez yakalandıktan sonra hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Dünyada ikinci kez virüse yakalandıktan sonra ölen ilk kişi olan kadının nadir bir tür kemik iliği kanserinden muzdarip olduğu belirtildi. Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi’ndeki araştırmacıların “Clinical Infectious Diseases” dergisinde yayınladığı makaleye göre, hasta bu yılın başlarında şiddetli öksürük ve ateşle hastaneye kaldırıldı ve Kovid-19 testi pozitif çıktı. Beş gün sonra “semptomları tamamen azaldığında” taburcu edildi. Ancak ilk Kovid-19 belirtilerinin başlamısından 59 gün sonra tekrar semptom gösterdi. Bir kez daha koronavirüs testi pozitif çıkan kadının kanında hiçbir antikor tespit edilmedi. Bununla birlikte, kadının iki kez farklı genetik yapıdaki koronavirüsle enfekte olduğu belirtildi.

Kovid-19 işitme kaybına yol açabilir

İngiltere’de University College London uzmanlarının bilim dergisi BMJ Case Reports’ta yayımladıkları araştırma, koronavirüsün ani ve kalıcı duyma kaybına yol açabileceğini ortaya koydu. İngiltere’de ilk kez Kovid-19 kaynaklı bir duyma kaybı vakasının görüldüğü belirtilirken, söz konusu 45 yaşındaki hastanın yoğun bakımdan ayrıldıktan bir hafta sonra çınlama sesleri duyduğu ve sonra da sol kulağında duyma kaybı olduğu bildirildi. Uzmanlara göre, tedavi sırasında hastaya duyma kaybına yol açabileceği bilinen hiçbir ilaç verilmemişti. Araştırma heyetinden Dr. Stefania Koumpa, Kovid-19’un işitme kaybına nasıl yol açabileceğinin kesin olarak bilinmediğini belirterek “Sars-Cov-2 virüsü iç kulakta hücre ölümüne yol açmış veya vücudun iç kulak için toksik olabilecek sitokinler (inflamasyona neden olan kimyasallar) salgılamasına neden olmuş olabilir” dedi. Öte yandan, Manchester Üniversitesi’nden odyoloji uzmanı Prof. Kevin Munro da hastanelerinde Kovid tedavisi gören 121 hastadan 16’sının taburcu olduktan iki ay sonra işitme sorunu yaşadıklarını söyledi.