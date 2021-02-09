Avrupa'nın en yaşlı insanı koronavirüsü yendi

20 Minutes internet sitesindeki habere göre, "Duayen kız kardeş Andre" olarak anılan ve "Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.