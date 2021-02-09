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09.02.2021 - 15:38 | | AA

Avrupa'nın en yaşlı insanı koronavirüsü yendi

"Avrupa'nın en yaşlısı" unvanını elinde bulunduran 116 yaşındaki rahibe Lucile Randon, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuştu.

Avrupa'nın en yaşlı insanı koronavirüsü yendi

20 Minutes internet sitesindeki habere göre, "Duayen kız kardeş Andre" olarak anılan ve "Avrupa'nın en yaşlı insanı" rahibe Randon, Fransa'da 16 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandı.

Virüsü yenerek kaldığı huzurevine dönen rahibe Randon, 11 Şubat'ta 117. yaşına girecek.

Öte yandan huzurevi yönetimi, rahibe Randon için ailesi ve kentin Belediye Başkanı Hubert Falco'nun da katılacağı bir doğum günü partisi düzenlemek için hazırlık yapıyor.

Ankara'da iki genç buz kırılınca gölete düştüOlay Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; buz üzerinde yürüyerek video çeken iki genç buzun kırılması sonucu suya düştü. Serhat Baran ve Burak Çetin isimli arkadaşlar ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi.
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