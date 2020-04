Çin, Vuhan’da ortaya çıkan, dünyada 200’den fazla ülke ve bölgeye yayılan Kovid-19, 2.2 milyonu aşkın insana bulaştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği salgında can kaybı da 150 bine yaklaştı. Salgında merkez üssü haline dönüşen kıta ise Avrupa oldu. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Almanya’nın da aralarında bulunduğu Avrupa Birliği ülkelerinde vaka sayısı yaklaşık 1 milyonu buldu. Kıtada ölenlerin sayısının ise 90 bine yaklaştı. Kovid-19 nedeniyle sırasıyla İtalya, İspanya, Fransa en çok ölümün görüldüğü ülkeler oldu. Ada ülkesi İngiltere ise dördüncü sırada yer aldı. Diğer ülkelerde salgın hızı ve ölüm artış hızı yavaşlamaya başlarken İngiltere’de salgında gerileme görülmedi. 100 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’de ölenlerin sayısı da 14 bini geçti. İngiltere’de ölüm oranının yüzde 7.5’i bulduğu belirtildi. Bu verilerin açıklanmasının ardından İngiliz gazetesi Daily Maily önceki gün internet sitesinde “Avrupa’nın hasta adamı” (THE SICK MAN OF EUROPE) başlığını attı. Haberde kıtada önlem almayı reddeden İsveç’te ölüm oranının yüzde 5.7, Fransa’da 3.7, İspanya’da 3.2, Almanya’da 3 ve İtalya’da 2.5 olduğu belirtildi. İngiltere’de 23 Mart’ta ilan edilen kısmi karantinan uygulamasının üç hafta uzatıldığını açıklamıştı. Ada ülkesi Kovid-19 salgınında virüsle mücadelede “sürü bağışıklığı” yöntemini resmi politika olarak duyuran ilk ülkelerden biri olmuştu.



‘Geç kaldık’



İngiltere’de Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesi’ne konuşan Anthony Costello, ülkeyi bekleyen tehlikelere karşı uyardı. Kovid-19’a karşı alınan önlemlerde hükümeti geç kalmakla suçlayan Costello, “Başbakan Boris Johnson başlangıçta diğer Avrupalı liderlerin uyguladığı sıkı kontrolleri onaylamaktan kaçındı. Ancak çalışmalar Birleşik Krallık’ta çeyrek milyon insanın ölebileceğini gösterdiğinde ülkeyi kapattı” dedi. İngiliz hükümetinin salgına geç tepki vermesinin 40 bin kişinin ölümüne yol açabileceği uyarısı yapan Costello nüfusun sadece yüzde 10-15’inin bağışıklığa sahip olabileceğini söyledi.



İSPANYA



‘Ölenlerin gerçek sayısını bilmek zor’



İspanya’da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 585 arttı. Kovid-19 ile ilgili bilgileri günlük güncelleyen Sağlık Bakanlığı, salgında şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısını önceki gün 19 bin 130 olarak açıklarken, dün 585 artışın ardından 19 bin 715 olması gereken toplam sayıyı değiştirerek 19 bin 478 olarak verdi. Kovid-19 ile ilgili yürütülen sağlık çalışmalarının başındaki isim olan Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezi Direktörü Fernando Simon, “Kovid-19’dan ölenlerin gerçek sayısını bilmek çok zor, bunu öğrenemeyeceğiz” dedi ve salgının başlarında yüzde 40’larda olan günlük ölüm artış sayısının yüzde 3’lere indiğine dikkat çekti. Diğer yandan Kovid-19 kaynaklı günlük ölü sayısının son üç gündür (15 Nisan’da 523, 16 Nisan’da 551 ve dün 585) artış gösterdiği görüldü. Ülkede vaka sayısı da düne nazaran 5252 artışla 188 bin 68’e çıktı.



Önce yıkadılar...



Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’da onlarca evsiz, uygulanan karantina süresince kalacakları izolasyon merkezine götürülmeden önce duş sırasında görüntülendi. Bir polisin, evsizlerden birini izolasyon merkezine götürmeden önce dezenfekte ettiler!



Aslanlar gibi yattılar



Güney Afrika’daki Kruger Ulusal Parkı’nda yaşayan aslanlar, Kovid-19 nedeniyle boşalan yollara indi. Park korucusu Richard Sowry, salgından önce turistlerle dolu olan yolda uyuyan aslanların görüntülerini paylaştı. BBC’ye konuşan Sowry “Aslanlar araçtaki insanlara alışkın. Tüm hayvanların yürüyerek gelen insanlardan daha fazla içgüdüsel korkuları vardır, eğer yürüseydim bu kadar bile yaklaşmama izin vermezlerdi” dedi.



‘Almanya’da kontrol altında’



Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki Kovid-19 salgınının “yeniden kontrol altında ve kontrol edilebilir” olduğunu söyledi. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Bakan, mart ayı ortasında sosyal ve ekonomik hayata getirilen kısıtlamalara işaret ederek, “Artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz” dedi. Spahn, 12 Nisan’dan beri her gün iyileşenlerin sayısının yeni vaka sayısından yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.



OXFORD AŞI DENEYİ: 510 kişide deneyecek





Dünya genelinde çok sayıda bilim insanı, Kovid-19 aşısı ve tedaviler geliştirmek için yarışıyor. Bazı ilaçlar şimdiden insanlar üzerinde denendi, bazılarıysa klinik denemelere yaklaşıyor. Salgın Hazırlık İnnovasyonları Koalisyonu (CEPİ) çeşitli gelişim aşamalarındaki 115 Kovid-19 aşısı çalışması tespit etti. Bunların beşindeyse, klinik deneylere başlandı. Kovid-19 aşısının sonbaharda hazır olacağını duyuran Oxford Üniversitesi de Kovid-19 aşısını insanlar üzerindeki testlerine gelecek hafta başlayacaklarını açıkladı. Oxford ekibi aşıyı bir dizi hayvan türü üzerinde başarıyla test etti. Oxford, iki ABD ve bir Çin araştırma grubundan sonra, insan üzerinde testlere başlayan dördüncü ekip olacak. Araştırmanın başkanlığını yürüten Profesör Adrian Hill, deneme sürecinde yer almak üzere, yaşları 18 ile 55 arasında değişen 510 kişinin kaydının yapıldığını belirterek şunlar söyledi: “Gelecek hafta insan üzerinde testlere başlıyoruz. Aşıyı bir dizi farklı hayvan türü üzerinde test ettik. Geliştirdiğimiz aşıyı değerlendirme bakımından oldukça ihtiyatlı fakat hızlı bir yaklaşım benimsedik” dedi. Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert da, aşının başarılı olacağından “yüzde 80 emin olduğunu” belirtti.



ABD’de can kaybı 36 bini geçti



Kovid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD’de vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 700 bine yaklaştı. Can kaybı ise 2276 artarak 36 bin 893’e ulaştı. ABD’de salgının merkezi New York’ta son 24 saatte vaka sayısı 226 bin 593’e yükseldi. New York’u 78 bin 467 vakayla komşusu New Jersey, 34 bin 402 vakayla Massachusetts takip ediyor. Can kaybı bakımından da New York 17 bin 131 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, onu 3840 ölümle New Jersey ve 2221 ölümle Massachusetts Eyaleti izliyor. l AA