Avustralya Başbakan Yardımcısı'ndan skandal sözler

McCormack, yaptığı açıklamada, Kongre baskınında yaşananlar için "Geçen yıl ülke (ABD) genelinde gördüğümüz ırkçılık karşıtı ayaklanmalara benziyor." yorumunu yaptı.

"Black Lives Matter" protestolarında 19 kişinin hayatına kaybettiğini hatırlatan McCormack, "Tüm hayatlar önemlidir. İnsanlar gösteriye gittiğinde ölmemeli." ifadesini kullandı.

Öte yandan Avustralya Başbakan Yardımcısı, Kongre baskınıyla ABD'de ırkçılık karşıtı gösterileri kıyaslaması nedeniyle insan hakları gruplarının özür dilemesi yönündeki çağrılarını reddetti.

Uluslararası Af Örgütü Avustralya Yerli Hakları Lideri Nolan Hunter, McCormack'ın "Black Lives Matter'ın ne anlama geldiğine ve bunun Avustralya'da bazılarını nasıl etkilediğine dair bilgisizliğini göstermeye devam ettiğini" belirtti.

Hunter, McCornack'ın, birçok Amerikalı siyasetçi tarafından Kongre baskınından sorumlu tutulan ABD Başkanı Donald Trump'ı desteklemek yerine Avustralya'daki yerli halkın sorunların çözülmesi için öncü olması gerektiğini ifade etti.

Avustralya'nın önde gelen muhalefet milletvekillerinden Chris Bowen de McCormack'tan açıklamaları için özür dilemesini istedi.