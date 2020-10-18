Avustralya piton dehşeti!

Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi. Yaptığı çalışmalar sonucu serbest kalan piton ise aniden kadının bacağına dolandı. Çaresiz kalan kadın pitondan kurtulmayı başaramayınca polisten yardım istedi.

Kameralara yansıyan görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü.

Polisin olay yerine gelmesiyle genç kadın pitondan kurtuldu. Yaşanan olayın ardından piton yeniden doğaya bırakıldı.