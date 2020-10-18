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18.10.2020 - 14:05 | | DHA

Avustralya piton dehşeti!

Avustralya’da bir kadın aracının altına sıkışan pitonu kurtarmaya çalışırken, piton tarafından saldırıya uğradı.

Avustralya piton dehşeti!
Avustralya'da bir kadına ezilmekten kurtardığı piton saldırdı!
Avustralya'da bir kadına ezilmekten kurtardığı piton saldırdı!
Avustralya'da bir kadına ezilmekten kurtardığı piton saldırdı!
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Avustralya'nın Samford Valley kasabasında bir kadın aracının altına sıkışan 3 metrelik pitonu kurtarmak istedi. Yaptığı çalışmalar sonucu serbest kalan piton ise aniden kadının bacağına dolandı. Çaresiz kalan kadın pitondan kurtulmayı başaramayınca polisten yardım istedi.

Kameralara yansıyan görüntüler ise izleyenleri dehşete düşürdü.

Polisin olay yerine gelmesiyle genç kadın pitondan kurtuldu. Yaşanan olayın ardından piton yeniden doğaya bırakıldı.

 

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