Avustralya Yüksek Mahkemesi, George Pell’in cinsel taciz mahkumiyetini bozdu

Avustralya Yüksek Mahkemesi, Melbourne kentinde 1996-2001 yıllarında başpiskoposluk yaptığı dönemde 13 yaşındaki iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunmaktan 6 yıl hapse mahkum edilen 78 yaşındaki eski Kardinal George Pell’in temyiz başvurusunu karara bağladı.

Yapılan başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, Pell’in mahkum olduğu Melbourne Bölge Mahkemesi’ndeki jürinin duruşmada sunulan tüm kanıtları düzgün bir şekilde değerlendirmediğine hükmederek cinsel taciz mahkumiyetini bozdu.

Temyiz davasını karara bağlayan 7 hakimin oy birliğiyle aldığı kararın ardından 13 Nisan 2019’da 6 yıl hapse mahkum olan eski Kardinal Pell’in, Victoria eyaletinde tutulduğu Barwon Hapishanesi’nden bugün salıverilmesi bekleniyor.

Kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada ‘‘adaletin temeli doğruluktur’’ ifadelerini kullanan ve suçlu olmadığını bildiğini dile getiren Pell, kendisini suçlayanlara karşı ‘‘kötü niyet taşımadığını’’ söyledi.

Jüri Kardinali suçlu bulmuştu

Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018’de, Vatikan’ın 3 numaralı ismi Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar söz konusu davaların 26 Şubat 2019’da düşmesinin ardından açıklanmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Nisan 2019’da çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapse mahkum edilmişti.