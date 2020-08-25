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25.08.2020 - 15:25 |

Avustralya’da karantina kuralına uymayan kişiye 6 ay hapis

İki haftalık karantinayı delen ve evden çıkıp başka bir eyalete TIR'ın içinde gitmeye çalışırken yakalanan 28 yaşındaki erkek, cezaevine gönderilecek.

Avustralya’da karantina kuralına uymayan kişiye 6 ay hapis

28 yaşındaki Asher Faye Vander Sanden, ücretini kendisi ödeyerek 14 gün otelde karantinada kalma şartıyla Batı Avustralya eyaletine uçakla gitme izni çıkardı. Ancak 14 gün dolmadan, bir TIR’ın içinde taşınan bir arabaya binerek Güney Avustralya eyaletine gitmeye çalıştı. Sınırda yapılan kontrolde yakalandı.

Bunun üzerinde hakkında dava açılan Sanden, suçunu itiraf etti. Perth Mahkemesi kadına 6 ay hapis cezası verdi.

Avustralya’da 25 bin 53 koronavirüs vakası tespit edildi. 525 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede eyaletler arasında sert sınır geçiş kısıtlamaları uygulanıyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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