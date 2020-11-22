22.11.2020 - 11:47 | | İHA
Avustralya'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü
Avustralya'nın batısında köpek balığı saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Avustralya'da köpek balığı saldırısı yine can kaybıyla sonuçlandı. Dünyaca ünlü plajlarıyla bilinen Batı Avustralya eyaletinin Broome kasabasındaki Cable plajında köpek balığı 55 yaşındaki bir kişiye saldırdı. Yaralanan kişi olay yerine gelen ilk yardım ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından saldırının yaşandığı plaj kapatıldı. Görgü tanıkları, sabah saatlerinde siren sesleriyle uyandıklarını belirtti.
Bugün yaşanan olayla birlikte Avustralya’da bu yıl köpek balığı saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi.
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