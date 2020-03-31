Tazmanya Eyalet BaÅŸbakanÄ± Peter Gutwein, virÃ¼se yakalanan yaÅŸÄ± 80'in Ã¼zerinde bir erkeÄŸin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Royal Hobart Hastanesinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kovid-19 nedeniyle eyaletteki ikinci can kaybÄ± yaÅŸanÄ±rken Ã¼lke genelinde yeni tip koronavirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 19â€™a, vaka sayÄ±sÄ± 4 bin 514â€™e yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

NSWâ€™de "makul mazeretleri" olmadan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kanlara para ve hapis

VirÃ¼sÃ¼n en Ã§ok gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve en fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Yeni GÃ¼ney Galler (NSW) eyaletinde "makul mazeretleri" olmadan dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kanlara 6 ay hapis ve 11 bin dolar para cezasÄ± verileceÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Kabul edilebilir mazeretlerin neler olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan NSW SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Brad Hazzard bunlarÄ±n, yiyecek veya diÄŸer mal ve hizmetlerin temin edilmesi, egzersiz yapmak, saÄŸlÄ±k nedenleri, iÅŸ ve okul iÃ§in seyahat etmek, kan baÄŸÄ±ÅŸlamak, kamu hizmetlerine eriÅŸmek, aile iÃ§i ÅŸiddet gÃ¶renlerin destek aramaya Ã§Ä±kmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Aile iÃ§i ÅŸiddet yÃ¼zde 75 arttÄ±

Eyaletteki aile iÃ§i ÅŸiddet ÅŸikayetlerinin yÃ¼zde 75 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸini hatÄ±rlatan Yeni GÃ¼ney Galler Eyalet Adalet BakanÄ± Mark Speakman, "HiÃ§bir ÅŸey, aile ve ev iÃ§i ÅŸiddetine asla mazeret olamaz, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± da kesinlikle bir mazeret olamaz. MaÄŸdurlarÄ± destekleyen gerekli hizmetleri hÄ±zlandÄ±racaÄŸÄ±z ve sorumlularÄ± cezalandÄ±rmak iÃ§in failleri takip edeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

Sosyal mesafe takibinde drone kullanÄ±lacak

VirÃ¼sten iki kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi vaka sayÄ±nÄ±nda 355â€™e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Avustralya eyaletinde Kovid-19â€™un halka aÃ§Ä±k alanlardan yayÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶nlemek amacÄ±yla sosyal mesafe kurallarÄ±nÄ±n drone yardÄ±mÄ±yla denetleneceÄŸi duyuruldu. Polis araÃ§larÄ±ndaki sistem drone Ã¼zerine yerleÅŸtirilerek, plaj veya park gibi aÃ§Ä±k alanlarda kurallarÄ± ihlal edenler siren ve sÃ¶zlÃ¼ olarak uyarÄ±lacak.

Avustralya genelinde, saÄŸlÄ±k ihtiyaÃ§larÄ±, egzersiz, iÅŸe veya okula gitmek, temel yiyecek ve ihtiyaÃ§ malzemelerinin temini haricinde evden Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ± yasaklayan kurallar yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bulunuyor.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelenlerin zorunlu karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkede, aÃ§Ä±k veya kapalÄ± alanlarda hane halkÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda iki kiÅŸiden daha fazla kiÅŸinin bir araya gelmesi de yasaklanmÄ±ÅŸ durumda. Kurallara uymayanlarÄ±n para ve hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtiliyor.

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