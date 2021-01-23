Avustralya’da ‘telif’ tartışması büyüyor

Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından hazırlanan, aralarında Google ve Facebook’un da bulunduğu teknoloji şirketlerinin, içeriklerini kullandığı haber kuruluşlarına gelirlerinden pay vermesini öngören yasal düzenleme tartışma yarattı. Google ve Facebook temsilcileri, senatörlere itirazlarını aktarırken, bunun kendileri için “külfetli” olduğunu söyledi. BBC’nin haberine göre bu tarz bir yasal düzenlemenin “uygulanamaz olduğunu savunan Google Avustralya Genel Müdürü Mel Silva, haberlerle ilgili arama sonuçlarındaki linkler ve özetler için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını belirtti, “Yasanın bu haliyle geçmesi halinde Google arama motorunun Avustralya’da verdiği hizmeti sonlandırmak dışında başka seçeneğimiz kalmaz” ifadesini kullandı.



Facebook Asya-Pasifik Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Simon Milner da, Avustralya’da haber içeriğini engellemek zorunda kalabileceklerini ancak yasada uzlaşmaya varılmasını istediklerini söyledi.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison oturumdan sonra Google’a yanıt verdi ve “Avustralya’da yapabileceğiniz şeylerle ilgili kuralları Avustralya belirler... Bunu kabul etmek isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama tehditlere boyun eğmeyiz” dedi.