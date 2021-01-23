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23.01.2021 - 07:00 |

Avustralya’da ‘telif’ tartışması büyüyor

Avustralya’da Rekabet ve Tüketici Komisyonu’nca hazırlanan ve haber kaynaklarına ödeme yapılmasını öngören sosyal medya yasa teklifi büyük tartışma yarattı. Google, teklifin geçmesi durumunda arama motorunu Avustralya için kapatacağı uyarısında bulunurken, Başbakan Scott Morrison, milletvekillerinin “tehditlere” boyun eğmeyeceğini söyledi.

Avustralya’da ‘telif’ tartışması büyüyor

Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından hazırlanan, aralarında Google ve Facebook’un da bulunduğu teknoloji şirketlerinin, içeriklerini kullandığı haber kuruluşlarına gelirlerinden pay vermesini öngören yasal düzenleme tartışma yarattı. Google ve Facebook temsilcileri, senatörlere itirazlarını aktarırken, bunun kendileri için “külfetli” olduğunu söyledi. BBC’nin haberine göre bu tarz bir yasal düzenlemenin “uygulanamaz olduğunu savunan Google Avustralya Genel Müdürü Mel Silva, haberlerle ilgili arama sonuçlarındaki linkler ve özetler için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını belirtti, “Yasanın bu haliyle geçmesi halinde Google arama motorunun Avustralya’da verdiği hizmeti sonlandırmak dışında başka seçeneğimiz kalmaz” ifadesini kullandı.

Facebook Asya-Pasifik Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Simon Milner da, Avustralya’da haber içeriğini engellemek zorunda kalabileceklerini ancak yasada uzlaşmaya varılmasını istediklerini söyledi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison oturumdan sonra Google’a yanıt verdi ve “Avustralya’da yapabileceğiniz şeylerle ilgili kuralları Avustralya belirler... Bunu kabul etmek isteyenlerin başımızın üstünde yeri var. Ama tehditlere boyun eğmeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Genç İş Adamları heyetini kabulünde açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulü sonrası açıklamalarda bulundu. 'Yüksek faize karşı olduğunu' ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizle ülkemin kalkınacağına inanmıyorum, kimse kusura bakmasın ben bunu anlatmaya devam edeceğim." dedi. Öte yandan Erdoğan kapsamlı reform paketinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.
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