MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Avusturya Başbakanı Kurz'dan küstah Türkiye açıklaması!
ABONE OL
14.10.2020 - 15:06 |

Avusturya Başbakanı Kurz'dan küstah Türkiye açıklaması!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Avusturya Başbakanı Kurz'dan küstah Türkiye açıklaması!

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kıbrıs'ta Kapalı Maraş'ın açılması ve Oruç Reis'in yeniden Doğu Akdeniz'e dönmesi adımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Kurz, Türkiye'nin verilen kararlardan vazgeçmemesi halinde Avrupa Birliğinin yaptırımlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağını söylerken AB'nin Türkiye'nin üyelik görüşmelerini askıya alması gerektiği görüşünü de yineledi.

Sebastian Kurz "Oruç Reis'in arama faaliyetlerini ve 'Kapalı Maraş'ın açılmasını kınıyorum. Her ikisi de uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor. Eğer Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmeye devam ederse, Avrupa Birliği'nin yaptırımlarıyla yüzleşir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmeleri de durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis'in Meis Adası yakınlarında çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni bir Navtex ilan edilmişti.

 

    Korku dolu anlar! Puma ile karşı karşıya kaldı!ABD’de bir kişi ormanda yürüyüş yaptığı sırada peşine puma takıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Çöpten toplanan şişelere doldurulmuş 224 şişe kaçak içki ele geçirildi!

    Çöpten toplanan şişelere doldurulmuş 224 şişe kaçak içki ele geçirildi!

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Milyonlar bekliyordu ve belli oldu! Otomatik düzenleyecek...

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    Oruç Reis'in dönüşüne 4 gerekçe

    2020 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? MEB BİLSEM sonuçlarını açıkladı

    2020 BİLSEM sınav sonuçları nereden sorgulanır? MEB BİLSEM sonuçlarını açıkladı

    Sıradaki Haber