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08.11.2020 - 10:31 | | İHA

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen düşerek kalçasını kırdı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı ve Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen düşerek kalçasını kırdı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı. Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesi'ne kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı duyuruldu.

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