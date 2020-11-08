Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen düşerek kalçasını kırdı

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı. Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesi'ne kaldırıldığı, leğen kemiğinin zedelendiği ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı duyuruldu.