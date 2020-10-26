Ay'da su bulundu!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yöneticisi Jim Bridenstine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.

Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"@SOFIATelecobe'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."