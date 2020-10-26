Ay'da su bulundu!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yöneticisi Jim Bridenstine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ay'ın yüzeyinde su bulduklarını duyurdu.
Bridenstine paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"@SOFIATelecobe'u kullanarak, Ay'ın güneş ışığı alan tarafında ilk kez su tespit ettik. Henüz kaynak olarak kullanıp kullanamayacağımızdan emin değiliz ancak Ay'da su ile ilgili öğrendiklerimiz Artemis keşif planlarımız için anahtar niteliğinde."
İETT otobüsünde iğrenç olayı gerçekleştiren şüpheli gözaltındaİstinye Dereiçi-Kabataş arasında sefer yapan İETT otobüsünde bulunan yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldırmadan mastürbasyon yaptı. O anlar yan koltukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.