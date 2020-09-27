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27.09.2020 - 19:00 | | DHA

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bayramov Lavrov ile görüÅŸtü

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ceyhun Bayramov, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Bayramov, Rus mevkidaÅŸÄ±na Ermenistan'Ä±n Azerbaycan mevzilerine ateÅŸ aÃ§arak ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸini belirtti. Â

Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bayramov Lavrov ile görüÅŸtü

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Azerbaycan Cumhuriyeti DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ceyhun Bayramov, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ile telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Azerbaycan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrovun bÃ¶lgedeki durumla ilgili endiÅŸelerini dile getirdiÄŸi ve ateÅŸkesin yeniden tesis edilmesinin Ã¶nemini vurguladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

'AZERBAYCAN MEÅžRU MÃœDAFA HAKKINI KULLANDI'

Â Bayramov, Lavrov ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesindeÂ 27 EylÃ¼l'de Ermeni silahlÄ± kuvvetlerinin bÃ¼yÃ¼k kalibreli silahlar, havan ve Ã§eÅŸitli kalibreli toplarla temas hattÄ± boyunca Azerbaycan mevzilerine ateÅŸ aÃ§arak ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸini kaydetti. Bayramov, Rus mevkidaÅŸÄ± Lavrova Azerbaycan tarafÄ±nÄ±n Ermeni silahlÄ± kuvvetlerine karÅŸÄ± meÅŸru mÃ¼dafaa ve sivil halkÄ±n gÃ¼venliÄŸini saÄŸlama hakkÄ± Ã§erÃ§evesinde Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iletti.

YakÄ±nlarÄ±nÄ±n saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ambulansla hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±lan yaralÄ± öldü!Bingölâ€™de bir mezrada attan düÅŸen genç için gönderilen ambulansa yaralÄ± yakÄ±nlarÄ± saldÄ±rdÄ±. CamlarÄ± kÄ±rÄ±lan ambulansla hastaneye ulaÅŸtÄ±rÄ±lan yaralÄ±, yapÄ±lan tüm müdahaleye raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.
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