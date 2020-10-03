Azerbaycan dört koldan ilerliyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 6. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu, harekâtı 4 koldan sürdürüyor. Çatışmalar özellikle, Terter, Fuzuli ve Ağdam’da yoğunlaşıyor.



Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu, kuzeyde hakim yüksekliğe sahip Murov Dağı’nı, harekâtın ilk günlerinde ele geçirmişti. Bu noktada kontrolü elinde tutan Azerbaycan, Dağlık Karabağ’ın güneyinde bulunan Cebrail-Fuzuli hattında ciddi ilerleme kaydetti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu hatta Ermenistan ordusunun direnişini kırdıklarını ve geri çekildiklerini bildirdi. Dağlık Karabağ’ın doğusunda yer alan Ağdere’de de çatışmalar yoğunlaşırken, Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler Ermeni işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan ordusu, bu hattaki Ermenistan’ın 193. Özel Kuvvetler Taburu’nun karargahını ele geçirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Ermenistan’ın ikmal hatlarına ağır darbe vurdu. Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ı birbirine bağlayan Hakari Nehrindeki Berdzor köprüsü imha edildi. Dağlık Karabağ’ın sözde başkenti Hankendi de Azerbaycan topçuları tarafından ateş altına alındı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin, Dağlık Karabağ bölgesini kuzeyden ve güneyden kuşatıp, çevirme harekâtı ile ilerlemesi bekleniyor.



SİHA’lardan nokta atışı



Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu ve obüs bataryaları ile, Ermenilerin, silah mevzisi, mühimmat deposu, zırhlı araçlarına nokta atışlar yapıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın yeni yayınladığı görüntülerde, 50’den fazla Ermeni askerinin toplandığı sırada havadan vurulduğu görüldü. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’a desteğe giden Ermeni güçlerini imha ettiği de görüntülere yansıdı. Önceki gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı, 3 askeri altyapı tesisi ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi.



Ermenistan ateşkes peşinde



Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar sürerken, Erivan, ateşkes için AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ile çalışmaya hazır olduğunu bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ermenistan, Dağlık Karabağ’daki çatışmanın barışçıl yolla çözüme kavuşturulmasına bağlılığını koruyor. Dağlık Karabağ’a yönelik saldırganlığa kararlılıkla karşılık vermeye devam ediyoruz ve aynı zamanda da 1994-1995 yıllarında sağlanan ateşkesin yeniden tesis edilmesi konusunda AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanlarıyla çalışmaya hazırız” denildi. Ermenistan’ın kendisine karşı güç kullanılmasını reddettiğini ve kınadığını belirten bakanlık, AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa’nın liderlerinin bölgedeki güç kullanımını kınamasının Erivan’da memnuniyetle karşılandığını ekledi.



‘Türkiye-Rusya karşı karşıya gelebilir’

Economist dergisi, “Kazan yeniden fokurduyor” başlıklı bir makalede, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçleri arasında yaşanan çatışmalara yer verdi. Dağlık Karabağ sorununun geçmişini özetleyen dergi, uluslararası arabuluculuk çalışmalarının sonuç vermediğini, daha önce görüşmelere açık görünen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın da, şimdi daha sert bir tutum takındığını belirtti.



Dergi, Azerbaycan’ın kısmi kazanımlarla yetinebileceğini, ancak çatışmaların büyümesi ve Türkiye’nin daha yoğun dahlinin, Azerbaycan’a silah satan, ancak aynı zamanda Ermenistan’la da ikili bir savunma paktı olan Rusya’yla sorun yaratabileceğini” öne sürdü.



Dergi, söz konusu makalenin sonunda, Türkiye ve Rusya’nın, Libya ve Suriye’de karşı karşıya geldiğini vurgularken, üçüncü kez Kafkasya’da aynı durumla karşılaştığına dikkat çekti.











Sivilleri hedef alıyorlar

Ermenistan da Azerbaycan’ın saldırılarına bölgede karşılık veriyor. Özellikle sivil yerleşim yerlerini hedef alan Ermenistan ordusu, Ağdam iline bağlı Güzelli, Hındıristan, Alibeyli, Ahmedağalı, Seferli köyleri; Barda ve Tovuz bölgeleri ile Şemkir’deki Sabirkend’e ağır şekilde bombaladı. Azeri yetkililer, sivil halk arasında ölü ve yaralıların bulunduğu bilgisini verdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Gorus ilinden Azerbaycan topraklarına füze atışının yapıldığı bilgisini paylaştı ve Azerbaycan ordusunun karşılık vereceğini bildirdi.