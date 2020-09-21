21.09.2020 - 10:59 | | AA
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.
Azerbaycan Savunma Bakanlı'ğından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.
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