MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
ABONE OL
21.09.2020 - 10:59 | | AA

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında Ermenistan ordusuna ait birliklerden açılan ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışma: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlı'ğından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırın Tovuz bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği ve açılan ateşte bir askerin şehit olduğu bildirildi.

Bakanlık yetkililerinin, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunduğu belirtilen açıklamada, durumun gerginleşmesinin sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu vurgulandı.

    Bahşiş için canlarını tehlikeye attılar! Polis ceza kestiİstanbul Kadıköy’de evlendirme dairesi ile Ataşehir'de nikah dairesi önünde, canlarını hiçe sayarak kendilerini gelin arabalarının önüne atarak bahşiş toplamaya çalışan, trafiği tehlikeye düşüren gençlere polis ekipleri cezai işlem uyguladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kamp korkunç bitti! Domuz saldırdı sandılar ama...

    Kamp korkunç bitti! Domuz saldırdı sandılar ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, o maaşlar...

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    En sıra dışı ödül töreni! Sahiplerini böyle buldu

    HES kodu nasıl alınır, nerede kullanılıyor? İstanbul için HES kodu kararı

    HES kodu nasıl alınır, nerede kullanılıyor? İstanbul için HES kodu kararı

    Sıradaki Haber