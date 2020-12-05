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05.12.2020 - 07:00 |

Azerbaycan Fransa’ya nota verdi

Azerbaycan, Fransa Ulusal Meclisi’nin Dağlık Karabağ hakkında önceki gün kabul ettiği karar dolayısıyla Fransa’ya nota verdi.

Azerbaycan Fransa’ya nota verdi

Azerbaycan Dışişleri’nden yapılan açıklamaya göre, Fransa’nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross, bakanlığa çağrılarak kendisine Fransa Ulusal Meclisi’nin kabul ettiği “Avrupa ve Doğu’nun Hıristiyan toplumları ve Ermeni halkının korunması” kararına ilişkin protesto notası verildi. Bakanlık yetkilileri, Fransa’nın kararının Birleşmiş Milletler (BM) Şartı, Helsinki Nihai Senedi, BM Güvenlik Konseyi’nin 1993 tarihli ilgili kararlarının yanı sıra uluslararası hukuk norm ve ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, Azerbaycan’ın bu karara şiddetle itiraz ettiğini bildirdi. Büyükelçi Gross da Azerbaycan’ın notasını ülkesinde ilgili makamlara ileteceğini kaydetti.

‘Onlar bile istemedi’

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian,  “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti”ni tanıma çağrısını kabul etmediğini belirtti.

Le Drian “Ermeni dostlarımızın kendisi bunu istemedi. Böyle bir karar alınırsa kendi kendimizi AGİT Minsk Grubu’ndan çıkarmış, arabulucu rolümüzden vazgeçmiş oluruz” dedi.

Polisle çatışmaya girip kaçan şahıs yakalandıKonya'da kendisini gözaltına almaya gelen polis ile girdiği çatışmada yara almadan yakalanan Hamza T. (23), adliyeye sevk edildi. Poliste 35 suçtan kaydı bulunan Hamza T.'nin salı günü sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için polis tarafından durdurulmak istendiği ancak ekip otosuna ateş edip, kaçtığı ortaya çıktı.
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