MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı
ABONE OL
28.01.2021 - 22:12 | | AA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişiminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında esir değişimi yapıldı

 

Dağlık Karabağ'da görevli Rus unsurların komutanı Rüstem Muradov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycanlı bir esirin Bakü’ye, Ermeni beş esirin ise Erivan’a gönderildiğini açıkladı. 

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından 10 Kasım’da karşılıklı esir değişimini de içeren anlaşma imzalanmıştı.

    Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf zanlı tutuklandıSamsun'da 42 gündür haber alınamayan kadının ormanlık alanda ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edilmesinin ardından hakimlikçe tutuklandı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti! Cani tutuklandı

    Arzu Aygün'ü öldürdüğünü itiraf etmişti! Cani tutuklandı

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

    Son dakika: Tedirgin eden gelişme! Bakan Koca'dan net uyarı: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet