MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak
ABONE OL
29.10.2020 - 17:41 | | AA

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kurulması yönünde karar imzaladı.

Azerbaycan, işgalden kurtarılan bölgelerde geçici özel idareler kuracak

Karara göre, idari bölge bölümüne uygun olarak her bölge için geçici özel idare teşkilatı kurulacak, idari teşkilatların yöneticilerini İçişleri Bakanlığı atayacak.

Geçici özel idare teşkilatları faaliyetlerini Savunma Bakanlığı ve Devlet Sınır Hizmeti ile eş güdümlü şekilde yürütecek.

Ulaşım ve telekomünikasyon altyapı tesislerinin, enerji ve su temini sistemlerinin, su depolarının ve çevre için yüksek tehlike kaynağı olan özel tesisler dahil olmak üzere, önemli tesislerin güvenliğinden geçici özel idare teşkilatları sorumlu olacak.

Karara göre, geçici özel idare teşkilatları kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasından, tespit edilen askeri teçhizatın, silahların, mühimmatın, zehirli ve patlayıcı maddelerin toplanması, envanteri ve korunması işlerini de üstlenecek.

Geçici özel idare teşkilatları ilgili diğer kurumlarıyla birlikte arazilerin mayınlardan temizlenmesi, terör, casusluk ve sabotaj gibi eylemlerin önlenmesi, arazi ve gayrimenkulün, kültür varlıklarının, maden ve doğal kaynakların envanterinin çıkartılması gibi faaliyetleri de yürütecek.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 180 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

 

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihi konuşmayı okudu! Dikkat çeken detayGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde 'Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi' açılış programında konuştu.Halide Edip Adıvar'ın Sultanahmet Meydanı'ndan yaptığı konuşmayı okuyan Erdoğan sergi açılışında yaptığı konuşmada, 'Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

29 Ekim koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? İşte bugünkü korona tablosu...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

KYK burs başvurusu ekranı 2020: e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar, kaç lira, ne zaman bitecek?

KYK burs başvurusu ekranı 2020: e-Devlet KYK burs başvurusu nasıl yapılır, burs ne kadar, kaç lira, ne zaman bitecek?

Sıradaki Haber