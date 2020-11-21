Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Ağdam’da

Kent merkezindeki camiye gelen askerler etrafı temizledi, camiye ve minaresine bayrak astı. Daha sonra camide 27 yılın ardından ilk ezan okundu, cuma namazı kılındı. Ağdam’a girilmesinin ardından Azerbaycanlılar ise, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla başkent Bakü’deki Şehitler Hıyabanı’na ziyarette bulundu. Ermeni güçlerin tahliyesi sürerken Azerbaycan ordusu boşaltılan noktalara konuşlanmaya başladı. Kent merkezi ve çevresinin bir iki gün içinde tamamen Azerbaycan ordusunun denetimine girmesi bekleniyor. Öte yandan Dağlık Karabağ’da ateşkesi yakından izleyecek Türk gözlemcilerin Azerbaycan’a intikaline yönelik hazırlıklar sürerken, Mehmetçiğin ateşkesi izleme görevinin ayrıntılarının haftaya netleşmesi bekleniyor. Son teknoloji ile donatılacağı ifade edilen merkezin yer tespitinin Azerbaycan yönetimince belirlendiği öğrenildi.



Bu arada Dağlık Karabağ’daki Rus kalıcı gözlem noktalarının sayısı 25’e yükseldi; bölge genelinde Rus hakimiyeti artarken, Ermeni güçlerin çekilmesi de hızlandı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da Dağlık Karabağ’a Rus askerlerinin sevkiyatının tamamlandığını bildirdi.



Laçin koridoru temizlendi



Dağlık Karabağ’ı Ermenistan’a bağlayan stratejik önemdeki Laçin koridoru da, Rus Barış Gücü tarafından mayın ve patlayıcılardan temizlendi. Laçin koridorunda bölgenin yönetim merkezi Hankendi’ye kadar olan 28 kilometrelik bölümün güvenli sivil ulaşıma açıldığı bildirildi. Anlaşma kapsamında Ermeni güçlerin, Laçin bölgesini 1 Aralık’ta boşaltması bekleniyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre ise, Rus barış güçlerinin eşlik ettiği 2 bin 600 Ermeni sivil, ateşkes sağlanması sonrası Hankendi’ye döndü. Karabağ savaşına dair yeni görüntülerin elde edilmesi, Ermenistan’ın asker ve silah kayıplarının boyutlarını ortaya çıkardı. Ermenistan’ın bir olarak açıkladığı vurulan S-300 füze sistemi sayısının üç olduğu otaya çıktı. Azerbaycan ordusunun Bayraktar TB2 insansız hava araçları ile hedef aldığı üç S-300 füze sisteminden birinin Şuşa’da, ikincisinin Hankendi’nin güneyinde, üçüncüsünün ise Davit Bek bölgesinin batısında vurulduğu belirtildi.