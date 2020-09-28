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28.09.2020 - 09:25 | | AA

Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine başlattığı karşı saldırıda Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi.

Azerbaycan ordusu bazı yüksekliklerde kontrolü ele geçirdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun mevzilerine füze ve toplarla darbe indirildiği, Ermeni güçlerin geri çekildiği bildirildi.

Terter bölgesi yakınlarındaki Talış köyü etrafındaki bazı yüksekliklerin işgalci güçlerden temizlendiği ve Ermeni güçlerin ağır kayıplar verdiği aktarıldı.

Bakanlık, Ermeni askerlerin cesetlerinin havadan çekilmiş görüntülerini de paylaştı.

 

Azerbaycan'ın Ermeni güçlerine ait tankı havaya uçurduğu an kameradaErmenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lar etkili bir şekilde kullanılıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerine ait bir tankın vurulduğu anları yayınladı.
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