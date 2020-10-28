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28.10.2020 - 09:20 | | AA

Azerbaycan ordusu: Ermenistan güçleri ciddi kayıplar verdi

Azerbaycan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine ciddi kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu: Ermenistan güçleri ciddi kayıplar verdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Azerbaycan askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri çekildi.

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 Osa uçaksavarı, 3 Grad füze sistemi, 6 D-30, 5 D-20 ve 1 D-44 obüsü, 2 Giasint-B topu, 1 120 milimetrelik havan topu, 1 Konkurs tanksavar füze sistemi ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, araçlarının sayısındaki önemli azalmanın Ermenistan güçlerine yiyecek, silah ve mühimmat tedarikinde sorun yarattığı kaydedildi.

Ermenistan yönetiminin işgal altındaki Azerbaycan bölgelerine asker göndermekte zorlandığı, çok sayıda sözleşmeli asker ve polisin cepheye gitmeyi reddettiği belirtildi.

Cephedeki durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Ermenistan ordusunun sabah saatlerinden itibaren Terter kentine top atışı gerçekleştirdiğini de duyurdu.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

 

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