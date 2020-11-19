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19.11.2020 - 19:51 | | DHA

Azerbaycan ordusu Türk bayraÄŸÄ±nÄ± KarabaÄŸa dikti

Azerbaycan ve Ermenistan arasÄ±nda imzalan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ±n etkileri sÃ¼rerken, Azerbaycan ordusu KarabaÄŸÄ±n tepesine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± dikti. Â

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Ermenistan karÅŸÄ±sÄ±nda hem masada hem de sahada destan yazan Azerbaycan ordusu TÃ¼rkiye'yi unutmadÄ±.

Ermenistan iÅŸgalinden 27 yÄ±l sonra kurtarÄ±lan DaÄŸlÄ±k KarabaÄŸ'da nÃ¶bet tutan bir grup Azerbaycan askeri tarafÄ±ndan yayÄ±nlananÂ videoda, TÃ¼rkiye'ye Ã¶nce teÅŸekkÃ¼r etti, ardÄ±ndan da TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± dikti.

Azerbaycan ordusu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda, "KarabaÄŸ'Ä±n azad olmasÄ±nda bize yakÄ±ndan destek olan bir devlet iki millet olan gardaÅŸÄ±mÄ±z TÃ¼rkiye'nin ÅŸerefine TÃ¼rk bayraÄŸÄ± KarabaÄŸ'a dikilir" ifadelerini kullandÄ±.

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    Konya'da acÄ± olayKonya'nÄ±n EreÄŸli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliÄŸindeki havuza düÅŸen iÅŸçilerden Suriye uyruklu Muhammed Ä°syhayman'Ä± (17) kurtaran aÄŸabeyi Ali Ä°shayman (20) ve Osman KardaÅŸ (30) boÄŸuldu.
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